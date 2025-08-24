Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

রাবি সংবাদদাতা
রাকসু নির্বাচনের মনোয়নপত্র বিতরণ শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাকসু নির্বাচনের মনোয়নপত্র বিতরণ শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটরিয়ামের নিচতলায় অবস্থিত রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু করেন। এদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত মাত্র তিনজন মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন।

এদিকে আজ একই সময় সকাল ১০টা থেকেই হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণসংশ্লিষ্ট হলগুলোতে শুরু হয়। প্রতিটি হলে রিটার্নিং কর্মকর্তারা পৃথকভাবে মনোনয়নপত্র বিতরণ করছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, আলাদা অফিস না থাকায় রিটার্নিং কর্মকর্তারা রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকেই কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এ নির্বাচনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রাকসু কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেতাউর রহমান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও পাঁচজন রিটার্নিং কর্মকর্তা—অধ্যাপক নুরুল মোমেন, অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, অধ্যাপক শামীমা নাসরিন সীমা, অধ্যাপক আব্দুল খালেক ও অধ্যাপক মাহবুবুল ইসলাম।

প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান বলেন, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের আগে ব্যাংক ড্রাফট করতে হয়। এতে সময় লাগে। তবে আজসহ আরও দুই দিন সময় আছে। শেষ দিনে সংগ্রহের পরিমাণ বাড়তে পারে।

এর আগে শনিবার (২৩ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির মনোনয়নপত্রের মূল্য ধরা হয়েছে ৩০০ টাকা এবং হল সংসদের মনোনয়নপত্রের মূল্য ২০০ টাকা। অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় করপোরেট শাখার হিসাব নম্বর ০২০০০২৪২৮২১৭৭-এ অর্থ জমা দিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

ঘোষিত রাকসুর তফসিল অনুযায়ী ২৭ ও ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩১ আগস্ট ও আগামী ১ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর আবাসিক হলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা শেষে একই দিন ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

রাজশাহী বিভাগনির্বাচনজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
