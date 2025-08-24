রাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, ফি পুনর্নির্ধারণ

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে আজ রোববার (২৪ আগস্ট)। মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে আগামী মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পর্যন্ত।
শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি এবং হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের ফি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি পদে মনোনয়নপত্রের দাম ৩০০ টাকা এবং হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্রের দাম ২০০ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অগ্রণী ব্যাংক, রাবি করপোরেট শাখায় ০২০০০২৪২৮২১৭৭ হিসাবে মনোনয়নপত্রের দাম জমা দিতে হবে।
এর আগে গত ২০, ২১ ও ২২ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়। তখন ফি নির্ধারণ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সংসদ ও সিনেটের জন্য ৫০০ টাকা এবং হল সংসদের জন্য ৪০০ টাকা।
