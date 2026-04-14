রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন ১৯ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছে ১৭ জন।
২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এখন হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ১৫৪ জন রোগী ভর্তি আছে। সংক্রমণ শুরুর পর এ পর্যন্ত ৫৭৮ জন ভর্তি হয়েছে। আর মারা গেছে ৫০ জন।
হাসপাতালে বর্তমানে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৪ শিশু চিকিৎসাধীন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩৩ শিশু। তিনি বলেন, ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হয় মোট ৪৫৭ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৩৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩ শিশুর।১৫ মিনিট আগে
‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে উদ্যাপিত হয়েছে পয়লা বৈশাখ-১৪৩৩। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজন করা হয় এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।১৮ মিনিট আগে
বর্ণাঢ্য এ শোভাযাত্রায় মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আলী আহমদ, জেলা প্রশাসক আব্দুল আল মাহমুদ, পুলিশ সুপার (এসপি) মোল্লা আজাদ হোসেন, জেলা সিভিল সার্জন শামীম কবিরসহ মাগুরার বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।৩৩ মিনিট আগে
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ‘কৃষক কার্ড’ প্রি-পাইলটিং প্রকল্প ও কৃষিমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে টাঙ্গাইলের উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এদিকে সকাল থেকেই টঙ্গীর বিআরটি প্রকল্পের উড়ালসেতুর স্টেশন রোড এলাকায় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অবস্থান নেন।১ ঘণ্টা আগে