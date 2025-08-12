Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল ঘোষণা

রাবি সংবাদদাতা
আজ বিকেলে রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ রাবি শাখা প্যানেল ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বিকেলে রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ রাবি শাখা প্যানেল ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের জন্য ইসলামী ছাত্র আন্দোলন রাবি শাখা প্যানেল ঘোষণা করেছে। এই প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে শরিফুল ইসলাম এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে পারভেজ আকন্দের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মুহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম এই প্যানেল ঘোষণা করেন।

ঘোষিত প্যানেলের বাকি সদস্যরা হলেন জাহিদুল হাসান শরীফ, আহসানুল ইসলাম শাওন, মাহবুব আলম, কাজিউল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান। তবে তাঁরা কে কোন পদে নির্বাচন করবেন, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দলটি জানায়, মনোনয়নপত্র তোলার সময় তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

সংগঠনটির রাবি শাখার সভাপতি ও ভিপি পদপ্রার্থী মাহবুব আলম বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাবে, দীর্ঘদিনের নেতৃত্ব সংকট দূর হবে। পেশিশক্তি ও আধিপত্যমুক্ত নির্বাচন এবং সচ্ছতা বজায় রাখতে ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে স্থাপন করার দাবি জানাচ্ছি।’

প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের শতভাগ আবাসন সুবিধা ও মানোন্নয়ন, রেজিস্ট্রার অফিস ডিজিটালাইজ, বৈষম্যহীন শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণা ও ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি, হল ও বিভাগে দুর্নীতি রোধে অভিযোগ সেল, মেডিকেল সেবার মানোন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ ও স্কিল ট্রেনিং, রাজনৈতিক সহাবস্থান এবং গণমুখী ক্যাম্পাস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

তফসিল অনুযায়ী ১৪ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। ২১, ২৪ ও ২৫ আগস্ট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাছাই প্রক্রিয়া চলবে ২৭ ও ২৮ আগস্ট। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ হবে ৩১ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ৪ সেপ্টেম্বর।

১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীদুর্নীতিঅভিযোগরাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
