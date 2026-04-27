ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রুয়েটে ছাত্রদলের নামে দেয়াল লিখন, ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ। তবে ক্যাম্পাসে সক্রিয় হয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন। এ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি শুরু হচ্ছে অভিযোগ তুলে গতকাল রোববার রাতে বিক্ষোভের পর আজ সোমবার ক্লাস বর্জন করেছেন ২০ সিরিজের শিক্ষার্থীরা।
উল্লেখ্য, ২০ সিরিজ সাধারণত ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নির্দেশ করে। যদিও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাঁদের বর্ষ পরিবর্তন হতে পারে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট রুয়েটে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এ নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গোপন ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগ উঠলেও দৃশ্যমান কোনো কঠোর পদক্ষেপ না থাকায় অসন্তোষ জমতে থাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।
সম্প্রতি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের নাম ব্যবহার করে ‘গুপ্ত রাজনীতির’ বিরুদ্ধে দেয়াল লিখন দেখা যায়। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার জন্ম দেয় এবং ধীরে ধীরে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। রোববার বিকেলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়, যখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের একটি অংশ গুপ্ত রাজনীতির পাশাপাশি প্রকাশ্য ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে দেয়াল লিখন করেন এবং একটি ব্যানার টাঙান। কিন্তু ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু শিক্ষার্থী ওই ব্যানার খুলে পুড়িয়ে দেন।
পরে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিষয়টি ফেসবুক পেজে প্রচার করলে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশের মধ্যে ক্ষোভ তীব্র হয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকার পরও ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক তৎপরতা চলছে, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিবাদ হিসেবে রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়।
গভীর রাতে শুরু হওয়া বিক্ষোভ মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক ও আবাসিক এলাকা প্রদক্ষিণ করে জিয়া হলের সামনে পৌঁছালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় ‘ছাত্ররাজনীতির ঠিকানা এই রুয়েটে হবে না’সহ নানা স্লোগানে প্রকম্পিত হয় পুরো এলাকা।
অন্যদিকে জিয়া হলের সামনে আগে থেকে অবস্থান নেওয়া প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন ছাত্রদলকর্মী সংগঠনের পক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি স্লোগানে কিছু সময়ের জন্য টান টান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। তবে আজ সোমবার ২০ সিরিজের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও ল্যাব বর্জন করেন। ক্যাম্পাসে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে।
রুয়েটে ছাত্রদলের নামে দেয়াল লিখন হলেও খোঁজ নিয়ে কোনো কমিটি থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাই এ বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলা যায়নি। যদিও রুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও দু-একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন সক্রিয় হওয়ার বিষয়টি তাঁরা জানতে পেরেছেন।
উপাচার্য বলেন, ‘ছাত্ররাজনীতি নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কারণ, রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলে আইন অনুযায়ী কেউ এটা করতে পারে না। এরপরও এটা হচ্ছে বলে আমরা লক্ষ্য করেছি। কী করা যায় সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি। আমি সচিবালয়ে কাজে এসেছি। রাতে ছাত্র উপদেষ্টাকে পাঠিয়ে শিক্ষার্থীদের শান্ত করা হয়েছে। আজ তারা ক্লাস বর্জন করেছে। ছাত্র উপদেষ্টার সঙ্গে তাদের আলোচনার কথা আছে।’
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদকে নিয়ে মানহানিকর মন্তব্যের অভিযোগে করা মামলায় কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা আমির হামজাকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার হাজির হয়ে জামিন চাইলে বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ...৩৮ মিনিট আগে
দীর্ঘদিন নিয়োগ ও পদায়ন না পাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা। গতকাল শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালনের পর আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) তাঁরা রাজধানীর মিরপুর-২ এ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে নতুন করে কর্মসূচি শুরু করেছেন।৪২ মিনিট আগে
নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে একটি সিএনজি অটোরিকশায় দুটি মাইক (লাউডস্পিকার) লাগিয়ে শেখ হাসিনার পক্ষে স্লোগান দেন অজ্ঞাত এক যুবক। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাইক জব্দ করলেও অটোরিকশায় পালিয়ে যান যুবক।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মাছুম মোস্তফার ওপর হামলা ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলের তিন নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) জেলা ছাত্রদলের সভাপতি অনিক মাহবুব চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল রোববার তাঁদের বহিষ্কার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে