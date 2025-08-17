Ajker Patrika
বগুড়ায় খাল থেকে ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
খালে পাওয়া গ্রেনেড। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগুড়ায় একটি খাল থেকে ছয়টি পরিত্যক্ত গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটকুমিড়া ঝোপগাড়ি মার্কাজ মসজিদের পেছনের খালে এগুলো পাওয়া যায়। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির এ কথা নিশ্চিত করেন।

ওসি জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে খালে গ্রেনেডগুলো দেখতে পান। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারটি এবং কিছুক্ষণ পর আরও দুটি মিলিয়ে মোট ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার করে। পরে সেগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া হাতবোমাগুলো অনেক পুরোনো। ধারণা করা হচ্ছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার হতে পারে। এ বিষয়ে বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

বিষয়:

উদ্ধারগ্রেনেডরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবগুড়া জেলা
শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আর্টসেলকে আলটিমেটাম রাবির প্রাক্তন সমন্বয়কের

পবিপ্রবিতে ২ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রাথমিক সত্যতা পেল দুদক

মহাখালীতে ফিলিং স্টেশনে আগুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ তিনজনের মৃত্যু

