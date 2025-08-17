বগুড়ায় খাল থেকে ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় একটি খাল থেকে ছয়টি পরিত্যক্ত গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বিকেলে পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটকুমিড়া ঝোপগাড়ি মার্কাজ মসজিদের পেছনের খালে এগুলো পাওয়া যায়। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির এ কথা নিশ্চিত করেন।
ওসি জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে খালে গ্রেনেডগুলো দেখতে পান। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চারটি এবং কিছুক্ষণ পর আরও দুটি মিলিয়ে মোট ছয়টি গ্রেনেড উদ্ধার করে। পরে সেগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া হাতবোমাগুলো অনেক পুরোনো। ধারণা করা হচ্ছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার হতে পারে। এ বিষয়ে বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসবে’ অংশ না নেওয়ায় ব্যান্ড আর্টসেলের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ১২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রাক্তন সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।২ মিনিট আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার সূত্র জানায়, ২০১১ সাল থেকে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জিপিএফের ১০ শতাংশ কর্তনের তহবিল থেকে রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে মোটরসাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ চালু করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী কিস্তি পরিশোধ হলেও দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্বে থাকা কিছু কর্মকর্তা তা ব্যাংকে জমা দেননি। অভ্যন্তরীণ অডিটে৬ মিনিট আগে
রাজধানীর মহাখালীতে ‘ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।১১ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে তিন শিশু মারা গেছে। আজ রোববার (১৭ জুন) সকালে ও বিকেলে পৃথক দুটি ঘটনায় তারা মারা যায়। এর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর এলাকার চরমোহনপুর-চকপাড়ার একটি ডোবার পানিতে প্রাণ যায় চাচাতো দুই ভাইয়ের।১৩ মিনিট আগে