বিবাহের প্রলোভনে তরুণীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে সামিউল আলিম জয় (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত পৌনে ৯টার দিকে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কুহাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৫-এর একটি দল।
গ্রেপ্তার জয়ের বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছি এলাকায়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া থানার সাধুর মোড় এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।
সোমবার র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ভুক্তভোগী তরুণীর পরিবার ও সামিউলের পরিবার একই বাড়িতে পাশাপাশি ইউনিটে ভাড়াটে হিসেবে থাকত। এ সুবাদে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভুক্তভোগীর সঙ্গে সামিউলের প্রেমের সম্পর্কও তৈরি হয়।
গত ১৫ জুন বিকেলে ভুক্তভোগীর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে জয় তাঁকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে এবং তাঁদের বাড়িতে ১২ আগস্ট পর্যন্ত আরও কয়েকবার ধর্ষণ করেন।
কিন্তু ওই তরুণীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন জয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ভুক্তভোগী। পরে তাঁর মা বাদী হয়ে বোয়ালিয়া থানায় সামিউল আলিম জয়কে আসামি করে ধর্ষণের মামলা করেন।
র্যাব জানায়, মামলা করার পর পুলিশের পাশাপাশি র্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রোববার রাতে র্যাব-৫-এর সিপিএসসির একটি দল দুর্গাপুর থেকে জয়কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে বোয়ালিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
রাজশাহীতে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে সামিউল আলিম জয় (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত পৌনে ৯টার দিকে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কুহাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৫-এর একটি দল।
গ্রেপ্তার জয়ের বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছি এলাকায়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া থানার সাধুর মোড় এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।
সোমবার র্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ভুক্তভোগী তরুণীর পরিবার ও সামিউলের পরিবার একই বাড়িতে পাশাপাশি ইউনিটে ভাড়াটে হিসেবে থাকত। এ সুবাদে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভুক্তভোগীর সঙ্গে সামিউলের প্রেমের সম্পর্কও তৈরি হয়।
গত ১৫ জুন বিকেলে ভুক্তভোগীর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে জয় তাঁকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে এবং তাঁদের বাড়িতে ১২ আগস্ট পর্যন্ত আরও কয়েকবার ধর্ষণ করেন।
কিন্তু ওই তরুণীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন জয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ভুক্তভোগী। পরে তাঁর মা বাদী হয়ে বোয়ালিয়া থানায় সামিউল আলিম জয়কে আসামি করে ধর্ষণের মামলা করেন।
র্যাব জানায়, মামলা করার পর পুলিশের পাশাপাশি র্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রোববার রাতে র্যাব-৫-এর সিপিএসসির একটি দল দুর্গাপুর থেকে জয়কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে বোয়ালিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার কাটাখালী নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে একটি স্কুলভবন। এতে আতঙ্কে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে পণ্যবাহী লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের কংসনগর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন (৩৬)। তিনি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার বারপাড়ার আবদুল বারেকের ছেলে।১৭ মিনিট আগে
কলেজছাত্র ইব্রাহিম খলিল হত্যা মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন বিশেষ জেলা দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ বায় দেন।২১ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কর্মী ইমরানুল হক হিমেল (৩২) নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে করা এ হত্যা মামলায় সদর উপজেলা যুবদলের বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...২৩ মিনিট আগে