বিবাহের প্রলোভনে তরুণীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গ্রেপ্তার সামিউল আলিম জয়। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার সামিউল আলিম জয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে সামিউল আলিম জয় (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত পৌনে ৯টার দিকে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কুহাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৫-এর একটি দল।

গ্রেপ্তার জয়ের বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছি এলাকায়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া থানার সাধুর মোড় এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।

সোমবার র‍্যাবের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ভুক্তভোগী তরুণীর পরিবার ও সামিউলের পরিবার একই বাড়িতে পাশাপাশি ইউনিটে ভাড়াটে হিসেবে থাকত। এ সুবাদে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভুক্তভোগীর সঙ্গে সামিউলের প্রেমের সম্পর্কও তৈরি হয়।

গত ১৫ জুন বিকেলে ভুক্তভোগীর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে জয় তাঁকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে এবং তাঁদের বাড়িতে ১২ আগস্ট পর্যন্ত আরও কয়েকবার ধর্ষণ করেন।

কিন্তু ওই তরুণীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন জয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ভুক্তভোগী। পরে তাঁর মা বাদী হয়ে বোয়ালিয়া থানায় সামিউল আলিম জয়কে আসামি করে ধর্ষণের মামলা করেন।

র‍্যাব জানায়, মামলা করার পর পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রোববার রাতে র‍্যাব-৫-এর সিপিএসসির একটি দল দুর্গাপুর থেকে জয়কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে বোয়ালিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাধর্ষণগ্রেপ্তারঅভিযোগরাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদর
