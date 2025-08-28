রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট মো. হেকমত উল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
জানা গেছে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৭ বছর। তিনি স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। হেকমত উল্লাহ বার্ধক্যজনিত নানা অসুখেই ভুগছিলেন। তবে সম্প্রতি তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
হেকমত উল্লাহর ছেলে মো. শহীদুল্লাহ সাঈদ জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে তাঁর বাবার মরদেহ নগরের মীরের চক এলাকার বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। এদিন এশার নামাজের পর নগরের টিকাপাড়া গোরস্থানে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ দাফন করা হবে।
হেকমত উল্লাহর প্রতিষ্ঠানের নাম রেলওয়ে বুক স্টল। প্রতিষ্ঠানটি ৫৭ বছর ধরে রাজশাহীতে সংবাদপত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বার্ধক্যজনিত কারণে কয়েক বছর ধরে হেকমত উল্লাহ আর ব্যবসা দেখাশোনা করতে পারছিলেন না। তাঁর ছেলে শহীদুল্লাহ সাঈদ সবকিছু দেখাশোনা করেন।
