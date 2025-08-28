Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট হেকমত উল্লাহ আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট মো. হেকমত উল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট মো. হেকমত উল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর প্রবীণ সংবাদপত্র এজেন্ট মো. হেকমত উল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

জানা গেছে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৭ বছর। তিনি স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। হেকমত উল্লাহ বার্ধক্যজনিত নানা অসুখেই ভুগছিলেন। তবে সম্প্রতি তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হেকমত উল্লাহর ছেলে মো. শহীদুল্লাহ সাঈদ জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে তাঁর বাবার মরদেহ নগরের মীরের চক এলাকার বাড়িতে নেওয়া হয়েছে। এদিন এশার নামাজের পর নগরের টিকাপাড়া গোরস্থানে জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ দাফন করা হবে।

হেকমত উল্লাহর প্রতিষ্ঠানের নাম রেলওয়ে বুক স্টল। প্রতিষ্ঠানটি ৫৭ বছর ধরে রাজশাহীতে সংবাদপত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বার্ধক্যজনিত কারণে কয়েক বছর ধরে হেকমত উল্লাহ আর ব্যবসা দেখাশোনা করতে পারছিলেন না। তাঁর ছেলে শহীদুল্লাহ সাঈদ সবকিছু দেখাশোনা করেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলামৃত্যুরাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

সম্পর্কিত

ভুট্টা খেতে পড়ে ছিল বৃদ্ধার লাশ, যুবক গ্রেপ্তার

ভুট্টা খেতে পড়ে ছিল বৃদ্ধার লাশ, যুবক গ্রেপ্তার

কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হবে যখন

কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হবে যখন

রাণীনগরে সরকারি চাল মজুত, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রাণীনগরে সরকারি চাল মজুত, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

জাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা

জাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা