নওগাঁয় অটোরিকশাচালক হত্যায় ৫ জনের যাবজ্জীবন

নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় ভজন দেবনাথ সজল নামে এক অটোরিকশাচালককে হত্যার দায়ে পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালত এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৫-এর বিচারক মো. কায়সারুল ইসলাম এ রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এবং অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মুনছুর আলী।
রায়ের সময় চার আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং একজন পলাতক।
যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সদর উপজেলার আরজী নওগাঁ মণ্ডলপাড়ার শুকুর আলীর দুই ছেলে জুয়েল ও জহের আলী, আরজী নওগাঁ উত্তরপাড়ার হাসান মিয়ার ছেলে সুরুজ মিয়া, শহরের চকপ্রসাদ এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে রতন মণ্ডল, উত্তরপাড়ার পবা মসজিদ এলাকার বেদারুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম এবং বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার খানপুর এলাকার মৃত শাহজাহানের ছেলে আব্দুর রশিদ। এদের মধ্যে জহের আলী পলাতক।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে বের হন সজল। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। পরদিন সকালে সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ী গোটার বিলের কচুরিপানার ভেতর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ভূপেন্দ্রনাথ দেবনাথ সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা এ মামলায় ১৩ জন সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত এ রায় প্রদান করেন।
এ মামলায় সান্তাহার এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে আব্দুল আজিজকে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়েছে।
রায়ের পর আইনজীবী মনছুর আলী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আদালত ন্যায়বিচার করেছেন। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর ভুক্তভোগী পরিবার ন্যায়বিচার পেল।
নওগাঁয় ভজন দেবনাথ সজল নামে এক অটোরিকশাচালককে হত্যার দায়ে পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালত এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৫-এর বিচারক মো. কায়সারুল ইসলাম এ রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এবং অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মুনছুর আলী।
রায়ের সময় চার আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং একজন পলাতক।
যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সদর উপজেলার আরজী নওগাঁ মণ্ডলপাড়ার শুকুর আলীর দুই ছেলে জুয়েল ও জহের আলী, আরজী নওগাঁ উত্তরপাড়ার হাসান মিয়ার ছেলে সুরুজ মিয়া, শহরের চকপ্রসাদ এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে রতন মণ্ডল, উত্তরপাড়ার পবা মসজিদ এলাকার বেদারুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম এবং বগুড়ার দুপচাচিয়া উপজেলার খানপুর এলাকার মৃত শাহজাহানের ছেলে আব্দুর রশিদ। এদের মধ্যে জহের আলী পলাতক।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় অটোরিকশা নিয়ে বের হন সজল। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। পরদিন সকালে সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ী গোটার বিলের কচুরিপানার ভেতর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ভূপেন্দ্রনাথ দেবনাথ সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। দীর্ঘদিন ধরে চলা এ মামলায় ১৩ জন সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত এ রায় প্রদান করেন।
এ মামলায় সান্তাহার এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে আব্দুল আজিজকে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়েছে।
রায়ের পর আইনজীবী মনছুর আলী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আদালত ন্যায়বিচার করেছেন। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর ভুক্তভোগী পরিবার ন্যায়বিচার পেল।
জাতীয় কবির নামে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) কবির ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে নজরুল ভাস্কর্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম।১৪ মিনিট আগে
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে যমুনা অভিমুখে যাত্রায় বাধা দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতবার মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করেছে। এ সময় ৫৬৬০ পিস ইয়াবা, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি এবং মাদক বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা জব্দ কর২১ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে হালিমা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে একটি গাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে