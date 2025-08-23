সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের পাশে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ভূঁইয়াগাতী এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের পাশ থেকে এক অজ্ঞাত নারীর (৬৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তা মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ।
এর আগে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে জানান। রায়গঞ্জ থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন বলেন, ‘স্থানীয়রা ৯৯৯ নম্বরের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছিল। তবে ঘটনাস্থল আমাদের আওতায় না পড়ায় সলঙ্গা বা হাইওয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাতে বলেছিলাম।’
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ভূঁইয়াগাতী এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের পাশ থেকে এক অজ্ঞাত নারীর (৬৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তা মর্গে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রউফ।
এর আগে স্থানীয়রা লাশ দেখতে পেয়ে বিষয়টি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে জানান। রায়গঞ্জ থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মতিন বলেন, ‘স্থানীয়রা ৯৯৯ নম্বরের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছিল। তবে ঘটনাস্থল আমাদের আওতায় না পড়ায় সলঙ্গা বা হাইওয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাতে বলেছিলাম।’
বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রাকচাপায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। খুলনা-মোংলা মহাসড়কে উপজেলার খাজুরা নামক স্থানে খান জাহান আলী ফিলিং স্টেশনের সামনে শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক তোফাজ্জেল হোসেন পলাশ (২১) খুলনার দোলখোলা টুটপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী।২৫ মিনিট আগে
নাটোরের সুগার মিলে ডাকাতি করে ৯০ লাখ টাকার যন্ত্রাংশ লুটের মামলার প্রধান আসামি নাজমুল হুদা (৩২) কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র্যাব-৫ ঢাকার সাভার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। নাজমুল সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বিনোটিয়া গ্রামের মোকদম আলীর ছেলে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে পাঠানো...২৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নয়জন দগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে নাসিক এক নম্বর ওয়ার্ডের রনি সিটি আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. মিরণ মিয়া।১ ঘণ্টা আগে
সরেজমিনে দেখা যায়, দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতায় উপলশহর উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠ ভরে উঠেছে কচুরিপানায়। শতাধিক প্রান্তিক কৃষক কয়েক বছর ধরে তাঁদের জমিতে চাষাবাদ করতে পারছেন না। এতে তাঁরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুকুর খননকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় অনেকে প্রতিবাদ করতেও সাহস পাচ্ছেন না।৩ ঘণ্টা আগে