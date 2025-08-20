রাজশাহীতে জাল নোট প্রতারক চক্রের হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে জাল নোটসহ শহিদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার
কাঁঠালবাড়িয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৫-এর সদস্যরা। আজ বুধবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র্যাব।
র্যাব জানায়, গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম রাজশাহীর জাল নোট চক্রের মূলহোতা। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার হাটবাকইল গ্রামে। তাঁর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকার জাল নোট, ৯ হাজার টাকা নগদ, একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন ও একটি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।
র্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার শহিদুল দীর্ঘদিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জাল টাকা প্রস্তুত ও বিপণন করে আসছিলেন। এ ঘটনায় কাশিয়াডাঙ্গা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রাজশাহীতে জাল নোটসহ শহিদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার
কাঁঠালবাড়িয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৫-এর সদস্যরা। আজ বুধবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র্যাব।
র্যাব জানায়, গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম রাজশাহীর জাল নোট চক্রের মূলহোতা। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার হাটবাকইল গ্রামে। তাঁর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকার জাল নোট, ৯ হাজার টাকা নগদ, একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন ও একটি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।
র্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার শহিদুল দীর্ঘদিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জাল টাকা প্রস্তুত ও বিপণন করে আসছিলেন। এ ঘটনায় কাশিয়াডাঙ্গা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ওই দিন দুপুরে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পরে বুধবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে তিন নারী-পুরুষকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে তাঁদের চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।৭ মিনিট আগে
বর্তমানে চিতলমারীতে কর্মরত চিকিৎসক শর্মী রায়ের বিরুদ্ধে এর আগে একই জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করোনা মহামারির সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।৯ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে যাচাই-বাছাই কমিটি চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। এরই মধ্যে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। আজ বুধবার দুপুরে দিনাজপুর সার্কিট১৩ মিনিট আগে