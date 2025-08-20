Ajker Patrika
রাজশাহীতে জাল নোট প্রতারক চক্রের হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে জাল নোটসহ শহিদুল ইসলাম (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার

কাঁঠালবাড়িয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৫-এর সদস্যরা। আজ বুধবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় র‍্যাব।

র‍্যাব জানায়, গ্রেপ্তার শহিদুল ইসলাম রাজশাহীর জাল নোট চক্রের মূলহোতা। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার হাটবাকইল গ্রামে। তাঁর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকার জাল নোট, ৯ হাজার টাকা নগদ, একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ফোন ও একটি সিম কার্ড জব্দ করা হয়।

র‍্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার শহিদুল দীর্ঘদিন ধরে একটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান সিন্ডিকেটের মাধ্যমে জাল টাকা প্রস্তুত ও বিপণন করে আসছিলেন। এ ঘটনায় কাশিয়াডাঙ্গা থানায় তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

