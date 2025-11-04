বিএনপি নেতার দিঘিতে বিষপ্রয়োগ, অভিযোগ দলীয় প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের বিএনপির প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও গোবিন্দাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দিঘিটি গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন এলাকায়। ৩৫ বিঘা আয়তনের ওই দিঘিতে বিষ প্রয়োগের কারণে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি হাবিবুর রহমানের। তাঁর অভিযোগ, ডি এম জিয়াউর রহমানের অনুসারীরা দিঘিতে বিষ দিয়েছেন।
গতকাল বাগমারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডি এম জিয়াউর রহমানকে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব অধ্যাপক কামাল হোসেন। হাবিবুর রহমান অধ্যাপক কামাল হোসেনের অনুসারী।
হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমি বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত অধ্যাপক কামাল হোসেনের অনুসারী। রাজনৈতিক কারণে আমার দিঘিতে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়েছে। মনোনয়ন ঘোষণার পর রাতেই বিষ প্রয়োগ করা হয়। সকালে মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকলে পাহারাদার বিষয়টি লক্ষ করে আমাকে জানান। বেলা যত বাড়ছে, মাছ তত বেশি ভেসে উঠছে।’ তিনি বলেন, ‘আমার দিঘির পাশেই বিল। বিলের মাছচাষি খুরশেদ, রফিক, সাইফুল, সাইদুরসহ কয়েকজনকে গতকালই জিয়ার সমর্থক আয়নাল, রেজাউল, শহিদুল মেম্বার ও আব্দুল হুমকি দেয় এই বলে যে, ‘‘আমাদের সঙ্গে থাকলে না, এখন যেন পুকুর থেকে মাছ মারা না হয়।’’ এরপর রাতেই আমার দিঘিতে বিষ দেওয়া হয়েছে। বিলে তো আমার দিঘি না। আমার ক্ষতিটা করল কেন? বিষয়টা পুলিশকে জানিয়েছি। দেখি, পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়।’
জানতে চাইলে ডি এম জিয়াউর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ শুনে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। দিঘির মাছ মরেনি। হাবিবুর নিজে নিজে বিষ দিয়েছেন। এমন বিষ যে ছোট মাছ মারা যাবে, বড় মাছ মরবে না। সে রকম ছোট ছোট কিছু মাছ মরেছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। মাছ যদি মারা যায়, আমি নিজে তাকে ক্ষতিপূরণ দেব।’
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘হাবিবুর রহমান মৌখিকভাবে আমাকে বিষয়টি জানিয়েছেন। দিঘি দেখতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তারা ফিরলে বিস্তারিত বলা যাবে। এ নিয়ে কোনো অভিযোগ হলে আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।’
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের বিএনপির প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও গোবিন্দাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দিঘিটি গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদসংলগ্ন এলাকায়। ৩৫ বিঘা আয়তনের ওই দিঘিতে বিষ প্রয়োগের কারণে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি হাবিবুর রহমানের। তাঁর অভিযোগ, ডি এম জিয়াউর রহমানের অনুসারীরা দিঘিতে বিষ দিয়েছেন।
গতকাল বাগমারা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডি এম জিয়াউর রহমানকে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব অধ্যাপক কামাল হোসেন। হাবিবুর রহমান অধ্যাপক কামাল হোসেনের অনুসারী।
হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আমি বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত অধ্যাপক কামাল হোসেনের অনুসারী। রাজনৈতিক কারণে আমার দিঘিতে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা হয়েছে। মনোনয়ন ঘোষণার পর রাতেই বিষ প্রয়োগ করা হয়। সকালে মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকলে পাহারাদার বিষয়টি লক্ষ করে আমাকে জানান। বেলা যত বাড়ছে, মাছ তত বেশি ভেসে উঠছে।’ তিনি বলেন, ‘আমার দিঘির পাশেই বিল। বিলের মাছচাষি খুরশেদ, রফিক, সাইফুল, সাইদুরসহ কয়েকজনকে গতকালই জিয়ার সমর্থক আয়নাল, রেজাউল, শহিদুল মেম্বার ও আব্দুল হুমকি দেয় এই বলে যে, ‘‘আমাদের সঙ্গে থাকলে না, এখন যেন পুকুর থেকে মাছ মারা না হয়।’’ এরপর রাতেই আমার দিঘিতে বিষ দেওয়া হয়েছে। বিলে তো আমার দিঘি না। আমার ক্ষতিটা করল কেন? বিষয়টা পুলিশকে জানিয়েছি। দেখি, পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়।’
জানতে চাইলে ডি এম জিয়াউর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ শুনে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। দিঘির মাছ মরেনি। হাবিবুর নিজে নিজে বিষ দিয়েছেন। এমন বিষ যে ছোট মাছ মারা যাবে, বড় মাছ মরবে না। সে রকম ছোট ছোট কিছু মাছ মরেছে। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। মাছ যদি মারা যায়, আমি নিজে তাকে ক্ষতিপূরণ দেব।’
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘হাবিবুর রহমান মৌখিকভাবে আমাকে বিষয়টি জানিয়েছেন। দিঘি দেখতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তারা ফিরলে বিস্তারিত বলা যাবে। এ নিয়ে কোনো অভিযোগ হলে আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।’
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।৯ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বেরোবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন গঠন করা হয়।১২ মিনিট আগে
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।২৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মো. আছাদুজ্জামানকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত৩৯ মিনিট আগে
আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০১৭ সালে কাশিড়া বাজারে এক রাতে ১৪টি দোকানে ডাকাতির ঘটনায় দুই নম্বর আসামি ছিলেন ওই রবিউল ইসলাম। এ ছাড়া বগুড়া আদমদীঘি থানায় ডাকাতি ও বগুড়া সদর থানার অস্ত্র মামলার আসামিও রবিউল ইসলাম। বক্তারা অভিযোগ করেন, রবিউল এলাকার ব্যবসায়ীদের হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করেন। কেউ চাঁদা দিতে না চাইলে তাঁকে রবিউল ও তাঁর পরিবারের লোকজন মারধর করেন। বক্তাদের দাবি, গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান রবিউল ও তাঁর পরিবারকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া কাশিড়া বাজার পরিচালনা কমিটির (বণিক সমিতি) সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইমলাম বলেন, ‘কিছু বিপথগামী সন্ত্রাসী, কিছু ডাকাত আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে চাঁদার দাবি করে এবং বাজারে ডাকাতি করে। সেই ডাকাতদের আইনের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানাচ্ছি।’
স্থানীয় বাসিন্দা আল-আমিন হোসেন বলেন, ‘আমাদের কাশিড়া গ্রামের ডাকাত রবিউল বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করে। সে কাশিড়া বাজারে দোকানে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। বাড়িতে ভাত খাইতে গেলেও নাকি রবিউলের অনুমতি নিতে হবে। তাকে ধরতে গেলেই চেয়ারম্যানের কথা বলে, আসলে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে—সেটি জানার বিষয়। চেয়ারম্যান যদি ওই ডাকাত রবিউলের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে তাঁকেও আইনের আওতায় আনা হোক।’
গোপীনাথপুর ইউনিয়নের পরিষদের ৭ নম্বর ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দা সেলিম মাহবুব বলেন, ‘রবিউল প্রায় সাত বছর থেকে এলাকায় ছিল না। দেড় বছর হলো, সে আবার কাশিড়াতে এসেছে। সে জনসমক্ষে বলে আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। এই রবিউল ডাকাত এখন কাশিড়াবাসীর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে হিন্দু পরিবারের কাছে চাঁদা দাবি করে, এলাকায় জুয়ার আসর বসায়, বাইর থেকে কেউ এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এলে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয়। প্রতিবাদ করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। কিছুদিন আগে কাশিড়া বাজারে হান্নান মণ্ডলের দোকান চুরি হয়। পরে রবিউল এসে বাজার সভাপতির কাছে সিসি ক্যামেরার বিষয়ে জানতে চায়। তখন তার গতিবিধি দেখে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সাত দিন সময় চায়, চুরি হওয়া তিন-চার লাখ টাকার মাল বের করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই এলাকার কিছু অসাধু ব্যক্তি এই ডাকাতকে সহযোগিতা করে আমাদের কয়েকজনের নামে জয়পুরহাট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। আমাদের একটাই দাবি, রবিউলসহ তার পরিবারের লোকজনকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক।’
এদিকে ডাকাতি মামলার আসামি রবিউলকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, ‘কাশিড়া বাজারে মানববন্ধন থেকে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমি কেন, বাংলাদেশের কোনো চেয়ারম্যানই কোনো ডাকাতকে প্রশ্রয় দেয় না। একটি চক্র আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য ওই কথা মানববন্ধনে বলেছে।’
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘কাশিড়া বাজারে ডাকাতির মামলার আসামি রবিউল ইসলাম বর্তমানে কারাগারে রয়েছে। কিছুদিন আগেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ অস্ত্র মামলা রয়েছে।’
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০১৭ সালে কাশিড়া বাজারে এক রাতে ১৪টি দোকানে ডাকাতির ঘটনায় দুই নম্বর আসামি ছিলেন ওই রবিউল ইসলাম। এ ছাড়া বগুড়া আদমদীঘি থানায় ডাকাতি ও বগুড়া সদর থানার অস্ত্র মামলার আসামিও রবিউল ইসলাম। বক্তারা অভিযোগ করেন, রবিউল এলাকার ব্যবসায়ীদের হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করেন। কেউ চাঁদা দিতে না চাইলে তাঁকে রবিউল ও তাঁর পরিবারের লোকজন মারধর করেন। বক্তাদের দাবি, গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান রবিউল ও তাঁর পরিবারকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া কাশিড়া বাজার পরিচালনা কমিটির (বণিক সমিতি) সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইমলাম বলেন, ‘কিছু বিপথগামী সন্ত্রাসী, কিছু ডাকাত আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে চাঁদার দাবি করে এবং বাজারে ডাকাতি করে। সেই ডাকাতদের আইনের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানাচ্ছি।’
স্থানীয় বাসিন্দা আল-আমিন হোসেন বলেন, ‘আমাদের কাশিড়া গ্রামের ডাকাত রবিউল বিভিন্ন সময় আমাদের কাছে হুমকি-ধমকি দিয়ে চাঁদা দাবি করে। সে কাশিড়া বাজারে দোকানে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। বাড়িতে ভাত খাইতে গেলেও নাকি রবিউলের অনুমতি নিতে হবে। তাকে ধরতে গেলেই চেয়ারম্যানের কথা বলে, আসলে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে—সেটি জানার বিষয়। চেয়ারম্যান যদি ওই ডাকাত রবিউলের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে তাঁকেও আইনের আওতায় আনা হোক।’
গোপীনাথপুর ইউনিয়নের পরিষদের ৭ নম্বর ইউপি সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দা সেলিম মাহবুব বলেন, ‘রবিউল প্রায় সাত বছর থেকে এলাকায় ছিল না। দেড় বছর হলো, সে আবার কাশিড়াতে এসেছে। সে জনসমক্ষে বলে আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। এই রবিউল ডাকাত এখন কাশিড়াবাসীর কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে হিন্দু পরিবারের কাছে চাঁদা দাবি করে, এলাকায় জুয়ার আসর বসায়, বাইর থেকে কেউ এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এলে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয়। প্রতিবাদ করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। কিছুদিন আগে কাশিড়া বাজারে হান্নান মণ্ডলের দোকান চুরি হয়। পরে রবিউল এসে বাজার সভাপতির কাছে সিসি ক্যামেরার বিষয়ে জানতে চায়। তখন তার গতিবিধি দেখে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সাত দিন সময় চায়, চুরি হওয়া তিন-চার লাখ টাকার মাল বের করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই এলাকার কিছু অসাধু ব্যক্তি এই ডাকাতকে সহযোগিতা করে আমাদের কয়েকজনের নামে জয়পুরহাট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। আমাদের একটাই দাবি, রবিউলসহ তার পরিবারের লোকজনকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক।’
এদিকে ডাকাতি মামলার আসামি রবিউলকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, ‘কাশিড়া বাজারে মানববন্ধন থেকে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমি কেন, বাংলাদেশের কোনো চেয়ারম্যানই কোনো ডাকাতকে প্রশ্রয় দেয় না। একটি চক্র আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য ওই কথা মানববন্ধনে বলেছে।’
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘কাশিড়া বাজারে ডাকাতির মামলার আসামি রবিউল ইসলাম বর্তমানে কারাগারে রয়েছে। কিছুদিন আগেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ অস্ত্র মামলা রয়েছে।’
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের বিএনপির প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও গোবিন্দাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বেরোবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন গঠন করা হয়।১২ মিনিট আগে
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।২৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মো. আছাদুজ্জামানকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত৩৯ মিনিট আগে
বেরোবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন গঠন করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিন্ডিকেট সদস্য এবং বেরোবি ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস প্রামাণিক।
নির্বাচনে সহকারি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শাহ জামান; ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সিফাত রুমানা; কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার সরকার; ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মাসুদ রানা ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. হাসান আলী।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৭ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো ছাত্র সংসদ পেতে যাচ্ছে বেরোবি। এর আগে ছাত্র সংসদের দাবিতে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছিলেন। গত ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন করা হয় বেরোবি ছাত্র সংসদ বিধিমালা।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন গঠন করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিন্ডিকেট সদস্য এবং বেরোবি ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস প্রামাণিক।
নির্বাচনে সহকারি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে রয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শাহ জামান; ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সিফাত রুমানা; কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার সরকার; ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মাসুদ রানা ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. হাসান আলী।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৭ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো ছাত্র সংসদ পেতে যাচ্ছে বেরোবি। এর আগে ছাত্র সংসদের দাবিতে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছিলেন। গত ২৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন করা হয় বেরোবি ছাত্র সংসদ বিধিমালা।
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের বিএনপির প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও গোবিন্দাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।৯ মিনিট আগে
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।২৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মো. আছাদুজ্জামানকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত৩৯ মিনিট আগে
শেরপুর প্রতিনিধি
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চলচ্চিত্র প্রযোজক খন্দকার মুন্তাহিদুল লিটন, জহিরুল ইসলাম রকিব, রাজীব আহমেদ, হারুন অর রশিদ, হাসেম সরকার, মো. সুমন প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা অনুরোধ জানান, সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামিরা যেন কোনোভাবেই আগাম জামিন না পান এবং দেশ থেকে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পান। একই সঙ্গে আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও জানান তাঁরা।
মানববন্ধনে সালমান শাহের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চলচ্চিত্র প্রযোজক খন্দকার মুন্তাহিদুল লিটন, জহিরুল ইসলাম রকিব, রাজীব আহমেদ, হারুন অর রশিদ, হাসেম সরকার, মো. সুমন প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা অনুরোধ জানান, সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামিরা যেন কোনোভাবেই আগাম জামিন না পান এবং দেশ থেকে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পান। একই সঙ্গে আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও জানান তাঁরা।
মানববন্ধনে সালমান শাহের অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের বিএনপির প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও গোবিন্দাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।৯ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বেরোবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন গঠন করা হয়।১২ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশির রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মো. আছাদুজ্জামানকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত৩৯ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
মাউশির রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মো. আছাদুজ্জামানকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর সদস্য হলেন একই কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আলমাছ উদ্দিন।
তদন্ত কমিটি আগামীকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় কলেজে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবে। মাউশির নির্দেশনা অনুযায়ী, কমিটিকে আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে দাখিল করতে হবে।
এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘চাকরির ফাঁদে কোটি টাকার প্রতারণা’ শিরোনামে অধ্যক্ষ মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরই বিষয়টি মাউশির নজরে আসে এবং তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির প্রধান মো. আছাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে জমা দেওয়া হবে। আমরা বুধবার (৫ নভেম্বর) সরেজমিন তদন্তে যাচ্ছি। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করব এবং পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রতিবেদন পাঠাব। মাউশি যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই চূড়ান্ত।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
মাউশির রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক মো. আছাদুজ্জামানকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর সদস্য হলেন একই কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আলমাছ উদ্দিন।
তদন্ত কমিটি আগামীকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় কলেজে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবে। মাউশির নির্দেশনা অনুযায়ী, কমিটিকে আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে দাখিল করতে হবে।
এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘চাকরির ফাঁদে কোটি টাকার প্রতারণা’ শিরোনামে অধ্যক্ষ মুনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরই বিষয়টি মাউশির নজরে আসে এবং তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির প্রধান মো. আছাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে জমা দেওয়া হবে। আমরা বুধবার (৫ নভেম্বর) সরেজমিন তদন্তে যাচ্ছি। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করব এবং পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রতিবেদন পাঠাব। মাউশি যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই চূড়ান্ত।’
রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের বিএনপির প্রার্থী ডি এম জিয়াউর রহমান জিয়ার সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলা বিএনপির সদস্য ও গোবিন্দাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের দিঘিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় রবিউল ইসলাম নামে ডাকাতির মামলার আসামির শাস্তি দাবি করেছেন এলাকাবাসী। আজ মঙ্গলবার সকালে কাশিড়া বাজারে রবিউল ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেন তাঁরা।৯ মিনিট আগে
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বেরোবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ফেরদৌস রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন গঠন করা হয়।১২ মিনিট আগে
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যার বিচারের দাবিতে শেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভক্তরা। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে শেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ‘সালমান শাহ ভক্তবৃন্দ’র ব্যানারে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।২৬ মিনিট আগে