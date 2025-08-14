৮ হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার দাবি, ডেকে নিয়ে খুন

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় সুদের টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত একমাত্র অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিহতের নাম রাসেল (২৮)। তিনি শহরতলির চক সরতাজ সুলতানপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে। রাসেল বগুড়া ডায়াবেটিক হাসপাতালে নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করতেন। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাছির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, একই গ্রামের এক কিশোর কয়েক মাস আগে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার সময় রাসেলের কাছে আট হাজার টাকা ধার নেয়। সেই টাকা সুদে-আসলে রাসেল ২২ হাজার টাকা দাবি করেন। এতে ওই কিশোর ক্ষুব্ধ হয়। গতকাল রাতে রাসেলের ফোনে ম্যাসেজ দিয়ে তাঁকে বাড়ির বাইরে আসতে বলে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাসেল বাড়ি থেকে বের হলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই কিশোর রাসেলের বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন রাসেলকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার ওসি হাসান বাছির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পরপরই ওই কিশোর বাসযোগে ঢাকায় পালিয়ে যাচ্ছিল। তথ্যপ্রযুক্তির সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ এলাকায় বাস থামিয়ে তাকে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর পুলিশকে জানায় ধারের আট হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার টাকা দাবি করায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাসেলকে খুনের পরিকল্পনা করে। গতকাল সন্ধ্যায় শহর থেকে ওই কিশোর ৪০ টাকা দিয়ে একটি চাকু কিনে নিয়ে যায়। এরপর রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাসেলকে বাড়ি থেকে ডেকে খুন করে। রাসেলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।
বগুড়ায় সুদের টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত একমাত্র অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিহতের নাম রাসেল (২৮)। তিনি শহরতলির চক সরতাজ সুলতানপুর গ্রামের আবু বক্করের ছেলে। রাসেল বগুড়া ডায়াবেটিক হাসপাতালে নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করতেন। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাছির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, একই গ্রামের এক কিশোর কয়েক মাস আগে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার সময় রাসেলের কাছে আট হাজার টাকা ধার নেয়। সেই টাকা সুদে-আসলে রাসেল ২২ হাজার টাকা দাবি করেন। এতে ওই কিশোর ক্ষুব্ধ হয়। গতকাল রাতে রাসেলের ফোনে ম্যাসেজ দিয়ে তাঁকে বাড়ির বাইরে আসতে বলে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাসেল বাড়ি থেকে বের হলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই কিশোর রাসেলের বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন রাসেলকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার ওসি হাসান বাছির আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পরপরই ওই কিশোর বাসযোগে ঢাকায় পালিয়ে যাচ্ছিল। তথ্যপ্রযুক্তির সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ এলাকায় বাস থামিয়ে তাকে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর পুলিশকে জানায় ধারের আট হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার টাকা দাবি করায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাসেলকে খুনের পরিকল্পনা করে। গতকাল সন্ধ্যায় শহর থেকে ওই কিশোর ৪০ টাকা দিয়ে একটি চাকু কিনে নিয়ে যায়। এরপর রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাসেলকে বাড়ি থেকে ডেকে খুন করে। রাসেলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।
১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নাশকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা।১ মিনিট আগে
এসব তেল পরিবহনে শতাধিক কোস্টাল ট্যাংকারে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগত। এখন ১২ ঘণ্টায় জ্বালানি তেল নারায়ণগঞ্জের ডিপোতে পৌঁছাবে। তা ছাড়া খারাপ আবহাওয়ার কারণে নৌপথে ট্যাংকারে তেল পরিবহন বিঘ্নিত হতো এবং ঝুঁকির সৃষ্টি হতো। এই পাইপলাইন সে সমস্যার সমাধান করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দফা দাবিতে আমরণ গণ-অনশনে বসেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।৬ মিনিট আগে
দুদক বলছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৬১ কোটি ১৮ লাখ ৫ হাজার ৮৬৯ টাকা। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ৫৪ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৬ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯১ টাকা।২৪ মিনিট আগে