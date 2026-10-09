Ajker Patrika
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রাজশাহী

রাজশাহীর চরে যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর চরে যৌথ অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি একনলা কাটা বন্দুক, একটি এয়ারগান ও কিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল পৌনে ৮টা থেকে বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর ও গড়গড়ি ইউনিয়নের চরাঞ্চলে এ অভিযান চালানো হয়। রাজশাহী জেলা পুলিশ, জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), রিজার্ভ রেঞ্জ ফোর্স (আরআরএফ) ও নৌ-পুলিশ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে।

রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন জানান, অভিযানে বাঘার চকরাজাপুর ইউনিয়নের মানিকের চর গ্রামের আমজাদ হোসেনের কলাবাগান থেকে একটি এয়ারগান উদ্ধার করা হয়। একই ইউনিয়নের পলাশী ফতেপুর গ্রামের রাজা ব্যাপারীর বাড়ির পশ্চিম পাশের খেজুরবাগান থেকে একটি একনলা কাটা বন্দুক উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া গড়গড়ি ইউনিয়নের চানপুর গ্রামে রুহুল আমিনের বাড়ির পাশ থেকে পাঁচটি ধারালো হাঁসুয়া ও একটি লোহার হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরিফুল ইসলাম ও এটিএম মাইনুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

বিষয়:

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