Ajker Patrika
En
রাজশাহী

অবৈধভাবে মজুত রাখা ১২৯ বস্তা সার সরকারি দামে পেলেন কৃষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
অবৈধভাবে মজুত রাখা ১২৯ বস্তা সার সরকারি দামে পেলেন কৃষকেরা
কৃষকের মজুত রাখা অতিরিক্ত সার জব্দ করলো প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর পবা উপজেলায় কৃষকের বাড়িতে নিয়মবহির্ভূতভাবে মজুত রাখা ১২৯ বস্তা সার জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে কৃষক মামুনুন্নবী মিলনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরে জব্দ করা সার সরকার নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হয়।

আজ বুধবার দুপুরে বড়গাছী ইউনিয়নের মণ্ডলপাড়া এলাকায় অভিযানটি পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইবনুল আবেদীন। মামুনুন্নবী মিলনের বাড়ির গুদাম থেকে ৪৮ বস্তা এমওপি ও ৮১ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইবনুল আবেদীন বলেন, কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে নিয়মিত গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্র তদারকি করা হচ্ছে। কেউ অবৈধভাবে সার মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে মামুনুন্নবী মিলনের দাবি, বিক্রির জন্য নয়, নিজের জমিতে আলু চাষের জন্য সারগুলো রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, গত বছর ৪৫ বিঘা জমিতে আলু চাষের পর সারগুলো বেঁচে যায়। চলতি মৌসুমে প্রয়োজনের সময় সার না পাওয়ার আশঙ্কায় সেগুলো মজুত করেছিলেন।

অভিযানে পবা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মতিনসহ কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে, সারের অবৈধ মজুত ঠেকাতে তদারকি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয় কৃষক মঞ্জু বলেন, সারের সংকটের কারণে কপি চাষে সমস্যা হচ্ছিল। সরকারি দামে এক বস্তা টিএসপি ও এক বস্তা এমওপি কিনতে পেরে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাপবারাজশাহী বিভাগজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত