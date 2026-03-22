রাজশাহীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে ছুরিকাঘাতে মো. সাব্বির নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বেড়াবাড়ী দিঘির মোড়ে ছুরিকাঘাতের এ ঘটনা ঘটে।
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
বাড়ি মোহনপুর উপজেলার বেড়াবাড়ী এলাকায়। বাবার নাম মো. আলমগীর। মরদেহটি রামেক হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। সোমবার মরদেহের ময়নাতদন্ত হবে।
মোহনপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোদাস্সের হোসেন খান জানান, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হিসেবে প্রাথমিকভাবে তিনজনের নাম জানা গেছে। তাদের সঙ্গে পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে সাব্বিরকে ছুরিকাঘাত করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।
তিনি জানান, এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা যায়নি। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। অভিযুক্তদেরও আটকের চেষ্টা চলছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
