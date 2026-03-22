Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে ছুরিকাঘাতে মো. সাব্বির নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বেড়াবাড়ী দিঘির মোড়ে ছুরিকাঘাতের এ ঘটনা ঘটে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাড়ি মোহনপুর উপজেলার বেড়াবাড়ী এলাকায়। বাবার নাম মো. আলমগীর। মরদেহটি রামেক হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। সোমবার মরদেহের ময়নাতদন্ত হবে।

মোহনপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোদাস্সের হোসেন খান জানান, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত হিসেবে প্রাথমিকভাবে তিনজনের নাম জানা গেছে। তাদের সঙ্গে পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে সাব্বিরকে ছুরিকাঘাত করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।

তিনি জানান, এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা যায়নি। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। অভিযুক্তদেরও আটকের চেষ্টা চলছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতরাজশাহী জেলামোহনপুররাজশাহী বিভাগরাজশাহী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে— এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে— এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

সম্পর্কিত

কুড়িগ্রামে শাবলের আঘাতে কৃষক খুন, ছেলে আটক

কুড়িগ্রামে শাবলের আঘাতে কৃষক খুন, ছেলে আটক

রাজশাহীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

রাজশাহীতে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ঈদের ছুটিতে ​সিলেটে সাদাপাথরে পর্যটকদের ভিড়

ঈদের ছুটিতে ​সিলেটে সাদাপাথরে পর্যটকদের ভিড়

নেত্রকোনায় জমির বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

নেত্রকোনায় জমির বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০