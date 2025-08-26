Ajker Patrika
আদালত চত্বর থেকে অপহৃত যুবক উদ্ধার, মুক্তিপণ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন ৮ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার আসামিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর আদালত চত্বর থেকে সোহেল রানা নামের এক যুবককে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া অপহরণের শিকার যুবককে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নুর ইসলাম (২৭), মো. টিটু (৩০), সাজিদুর রহমান সাজিদ (২১), রাজন ওরফে কাওছার (২২), তারেকুল ইসলাম (৫৫), রেজা আলম (১৮), রাকিব মহসিন ওরফে রিয়াদ (২২) ও ওমর আলী (৫০)। ওমরের বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার নরসিংপুর গ্রামে। অন্যদের বাড়ি নগরের বিভিন্ন এলাকায়। ভুক্তভোগী সোহেলের বাড়িও বাগমারার নরসিংপুর গ্রামে।

আজ দুপুরে রাজশাহী নগর পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র গাজিউর রহমান জানান, গতকাল সোমবার দুপুরে সোহেল রানা মামলার বিষয়ে খোঁজখবর নিতে রাজশাহী আদালতে আসেন। এ সময় আদালতের প্রধান ফটকে গেলে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে অপহরণ করেন। পরে অপহরণকারীরা সোহেল রানার ছোট ভাইয়ের কাছে মোবাইল ফোনে কল করে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। এ সময় সোহেলকে নির্যাতন চালিয়ে তাঁর আর্তচিৎকার মোবাইল ফোনে পরিবারের সদস্যদের শোনানো হয়। মুক্তিপণ না দিলে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে সোহেল রানার স্ত্রী দ্রুত ঘটনাটি নগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখাকে (ডিবি) জানান। পরে অপহরণকারীরা মুক্তিপণের টাকা আনার জন্য সোহেল রানার স্ত্রীকে নগরের কোর্ট স্টেশনের জামাল চত্বরে যেতে বলেন। সোহেল রানার স্ত্রী কথামতো সেখানে যান। ডিবি পুলিশও তাঁকে অনুসরণ করে। পরে ওই দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে মুক্তিপণের টাকা নিতে আসা নুর ইসলাম ও রাজন ওরফে কাওছারকে ডিবি পুলিশ আটক করে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে ডিবি পুলিশ জানতে পারে, সোহেলকে নগরের মহিষবাথান উত্তরপাড়ার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে সোহেল রানাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এই অভিযানে সেখান থেকে অপহরণকারী চক্রের আরও পাঁচজন—টিটু, সাজিদুর, তারেকুল, রেজা ও রাকিবকে আটক করা হয়। তবে ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও কয়েকজন পালিয়ে যান। পরে ঝাউতলা মোড় এলাকা থেকে ওমর আলীকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।

পুলিশ কর্মকর্তা গাজিউর রহমান জানান, অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে রাজপাড়া থানায় একটি অপহরণ মামলা হয়েছে। আজ সকালে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

