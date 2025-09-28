Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বগুড়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

বগুড়া প্রতিনিধি
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় মহাসড়কে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে সদর উপজেলার বাঘোপাড়া খোলারঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তরুণেরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার রহবল পূর্বপাড়ার ওয়াজেদ সরকারের ছেলে আবিদ হাসান (১৮) ও একই উপজেলার মেঘাখর্দ্দ গ্রামের মন্তেজার রহমানের ছেলে জিহাদ সরকার (১৮)। বগুড়া হাইওয়ে পুলিশ সুপার শহীদ উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, তিনটি মোটরসাইকেলে ছয় তরুণ বেপরোয়া গতিতে মহাস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন। বাঘোপাড়া খোলারঘর এলাকায় একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুই তরুণ মহাসড়কে ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে দুর্ঘটনায় দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। নিহত তরুণদের মরদেহ হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

বিষয়:

নিহতজেলার খবরমহাসড়কমোটরসাইকেলবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ভারত: আবদুল হান্নান মাসউদ

বগুড়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

বগুড়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

বিএজেএফের সভাপতি সাইদ শাহীন, সম্পাদক আবু খালিদ

বিএজেএফের সভাপতি সাইদ শাহীন, সম্পাদক আবু খালিদ