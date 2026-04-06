রামেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুর থেকে আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করলেও মারা যাওয়া শিশুদের পরিচয় প্রকাশ করেনি।
হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে নতুন করে ২০ জন রোগী ভর্তি হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে। আর এই সময়ের মধ্যে হাম আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে পাঁচজন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ১৩৮ জন। হামের সংক্রমণ শুরুর পর হাসপাতালটিতে এ পর্যন্ত ৪১১ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।
