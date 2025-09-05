Ajker Patrika
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ আরেক নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আজ সকালে রাজশাহী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন দুর্গাপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জার্জিস হোসেন সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন দলটির আরেক নেতা। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজশাহী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে জেলার দুর্গাপুর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব জোবায়েদ হোসেনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তোলেন জার্জিস হোসেন সোহেল নামের আরেক নেতা। তিনি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।

এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর জোবায়েদ হোসেনও রাজশাহী প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯ আগস্ট দুর্গাপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির প্রস্তুতি সভায় হামলার ঘটনা ঘটে জার্জিস হোসেন সোহেলের নেতৃত্বে। পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে এটিকে মিথ্যাচার বলেছেন সোহেল।

তিনি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। প্রস্তুতি সভায় যে হট্টগোল সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে আমি কোনোভাবেই জড়িত নই। আমি সভাস্থল ত্যাগ করার পরই ওই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে আমাকে হেয় করা হয়েছে।’

সোহেল বলেন, প্রস্তুতি সভায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ইসফা খায়রুল হক শিমুল সালাম বিনিময় করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর জেলা কৃষক দলের সদস্য দুলাল হোসেন, উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. আলাউদ্দিন ও উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক আব্দুল হান্নানসহ কয়েকজন উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। ওই সময় আমার বাড়ি থেকে জরুরি ফোন আসে। আমি সভার সভাপতিকে অবহিত করে সভাস্থল ত্যাগ করি। এর এক ঘণ্টা পর হট্টগোলের খবর জানতে পারি। আমার উপস্থিতির পর সভায় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা আমার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। আমাকে নিয়ে যে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।’

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, ‘প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে আমার নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে। প্রস্তুতি সভায় হট্টগোলের মূল কারণ এবং ঘটনাস্থলের প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়নি। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে আমাকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আয়নাল হক ও সাবেক সভাপতি বজলুর রহমান।

যোগাযোগ করা হলে বিএনপি নেতা জোবায়েদ হোসেন বলেন, তিনি কোনো মিথ্যাচার করেননি। যে ঘটনা ঘটেছিল, তা তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন।

