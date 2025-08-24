Ajker Patrika
রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত

রাবি সংবাদদাতা
রাবিতে আজ রোববার প্রশাসনের আশ্বাসে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাবিতে আজ রোববার প্রশাসনের আশ্বাসে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রশাসনের আশ্বাসে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে তিন দিনের অবস্থান ধর্মঘট স্থগিত করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটকের সামনে অফিসার সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন এ ঘোষণা দেন।

মোক্তার হোসেন বলেন, ‘প্রশাসন আমাদের কাছে সময় চেয়েছে। সে কারণে সবকিছু বিবেচনা করে আপাতত তিন দিনের কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। যদি দ্রুততম সময়ে প্রশাসন আমাদের দাবি না মানে, আমরা লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করব।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসুদ বলেন, ‘আমাদের প্রশাসনিকসহ নানা কাজে স্থবিরতা তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি রাকসু মনোনয়ন বিতরণের বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। আমরা আন্দোলনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুরোধ করেছি আন্দোলন স্থগিত করতে। শিক্ষার্থীসহ সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন স্থগিত করেছেন।’

এর আগে ১৩ আগস্ট থেকে পোষ্য কোটা পুনর্বহালসহ আট দফা দাবিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি অংশ কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে ২৪ থেকে ২৬ আগস্ট পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

রাজশাহী জেলাশিক্ষককর্মচারীরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কর্মকর্তা
অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

