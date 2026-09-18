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রাজবাড়ী

নজরুলের সৃষ্টিকর্ম অনুশীলনে মানবিক সমাজ গড়ার আহ্বান

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
নজরুলের সৃষ্টিকর্ম অনুশীলনে মানবিক সমাজ গড়ার আহ্বান
গতকাল সংগীত, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিশুরা অংশগ্রহণ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘নজরুল বর্ষ’ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নজরুলের সৃষ্টিকর্ম চর্চার মাধ্যমে শিশুদের মানবিক গুণাবলি বিকাশ এবং মানবিক সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক আফরোজা পারভীন।

বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক।

আফরোজা পারভীন বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন মানবিক কবি। তাঁর লেখনীতে সাম্য, ন্যায়বিচার, নারী-পুরুষের সমতা, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতার বার্তা উঠে এসেছে। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম চর্চার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, নজরুল চর্চার মাধ্যমে তাঁর মানবিক মূল্যবোধ নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে সহমর্মিতা ও সমানুভূতি তৈরি করা গেলে একটি সুন্দর ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বালিয়াকান্দি উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বালিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দ মুরাদ ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রতন কুমার ঘোষ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ফারুক হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মানবেন্দ্র মজুমদার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তানভির আহমেদ, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারমিস সুলতানা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কোহিনুর জাহান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বালিয়াকান্দি উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। তাঁরা সংগীত, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কনসহ সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

বিষয়:

রাজবাড়ীকাজী নজরুল ইসলামজন্মবার্ষিকীঢাকা বিভাগসংগীত
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