চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় আলম হাওলাদার নামের এক চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আলম হাওলাদার (৭০) উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের বড়শৌলা গ্রামের বাসিন্দা।
মঠবাড়িয়া থানা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে আলম হাওলাদার তাঁর চায়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তরা তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় পুলিশ রাতেই তিনজনকে আটক করেছে। স্থানীয়দের ধারণা, দোকানের বকেয়া টাকা চাওয়ায় মাদকাসক্তরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।
নিহতের ছোট ছেলে সরোয়ার হাওলাদার জানান, ‘বকেয়া টাকা নিয়ে আমার সামনে বসে অনেক দিন ঝগড়া হয়েছে। গতকাল বড়শৌলা এলাকার সোনাউদ্দিনের বাড়ির সামনে রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।’
মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
