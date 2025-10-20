Ajker Patrika
চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা

পিরোজপুর প্রতিনিধি
মঠবাড়িয়া থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় আলম হাওলাদার নামের এক চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আলম হাওলাদার (৭০) উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়নের বড়শৌলা গ্রামের বাসিন্দা।

মঠবাড়িয়া থানা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে আলম হাওলাদার তাঁর চায়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তরা তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় পুলিশ রাতেই তিনজনকে আটক করেছে। স্থানীয়দের ধারণা, দোকানের বকেয়া টাকা চাওয়ায় মাদকাসক্তরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

নিহতের ছোট ছেলে সরোয়ার হাওলাদার জানান, ‘বকেয়া টাকা নিয়ে আমার সামনে বসে অনেক দিন ঝগড়া হয়েছে। গতকাল বড়শৌলা এলাকার সোনাউদ্দিনের বাড়ির সামনে রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।’

মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

হত্যামঠবাড়িয়াপিরোজপুর সদর
ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

নোয়াখালীতে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকে দুদকের অভিযান

চা-দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা

এনসিপি হয় সরকারি দল, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায়: সারজিস

রাজশাহীতে ৯ দিনব্যাপী বইমেলা শুরু ৩১ অক্টোবর

