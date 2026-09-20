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পিরোজপুর

সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় নেছারাবাদে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় নেছারাবাদে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
মো. সাইদুর রহমান সাইদ। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে বলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান সাইদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার উড়িবুনিয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ রোববার সকালে পিরোজপুর আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ আগস্ট উপজেলার সমুদয়কাঠি এলাকায় একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় পরদিন ১৬ আগস্ট নেছারাবাদ থানায় মামলা করেন সমুদয়কাঠি ইউনিয়নের যুবদল নেতা এইচ এম শাকিল আহমেদ।

মামলায় ১৮ জনকে নামীয় আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ থেকে ১২০ জনকে আসামি করা হয়। সাইদুর রহমান ওই মামলার ১৪ নম্বর নামীয় আসামি।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। মামলার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। গতকাল তাঁকে গ্রেপ্তার করে আজ সকালে পিরোজপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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