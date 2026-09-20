মহম্মদপুরে মাদক মামলায় ১৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

মাদক মামলায় ১৫ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাগর আহমেদ ওরফে সাগরকে (৪০) দীর্ঘদিন পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক উদ্যোক্তা।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার মণ্ডলগাতি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সাগর আহমেদ উপজেলার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত নুর মহম্মদের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সালে পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তার চাকরি পান সাগর আহমেদ। ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তার কাজের আড়ালে তিনি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ রয়েছে।
পরে বিষয়টি পুলিশের নজরে এলে ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর অভিযান চালিয়ে মাদকসহ সাগরকে হাতেনাতে আটক করা হয়। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। পরবর্তীতে মামলার বিচার শেষে আদালত তাঁকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেন। রায় ঘোষণার পর থেকেই সাগর দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।
মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম শামীম আহমেদ বলেন, ‘মাদক মামলায় সাগর আহমেদের ১৫ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। রায় ঘোষণার পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’
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