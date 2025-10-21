Ajker Patrika
> সারা দেশ

সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজসহ স্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক চিফ হুইপ ও পটুয়াখালী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ, তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা সুলতানা ও ছেলে রায়হান সাকিবের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে দুদকের অনুমোদনক্রমে পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন ও সরকারি পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে কমিশনের অনুমোদন নিয়ে পৃথকভাবে মামলাগুলো রুজু করা হয়।

দুদকের পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহম্মেদ বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করেছেন এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। তদন্ত শেষে আদালতের নির্দেশক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

দুর্নীতিপটুয়াখালীমামলাসংসদ সদস্যবরিশাল বিভাগদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইউএস-বাংলার বহরে যুক্ত হলো তৃতীয় এয়ারবাস ৩৩০, এয়ারক্র্যাফট দাঁড়াল ২৫টিতে

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ১৫ শতাংশ, সঙ্গে শর্ত

আজকের রাশিফল: আপন গোপন তথ্য সামলে রাখুন, প্রচুর ভালোবাসুন

গাজায় যুদ্ধবিরতি ভেঙে এক দিনে ১৫৩ টন বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

যুগান্তকারী উদ্ভাবন: চোখে চিপ বসিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

এলাকার খবর
Loading...