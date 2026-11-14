Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

ইয়াবা সেবনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
ইয়াবা সেবনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ইয়াবা সেবনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মো. নাহিদ খান নামে এক ছাত্রদল নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার উপজেলা ছাত্রদলের ১ নম্বর সদস্য জহিরুল ইসলাম মুন্সির স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কৃত নাহিদ খান বালিয়াতলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের জরুরি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নাহিদ খানকে দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি কাজী ইয়াদুল ইসলাম তুষার বলেন, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিষয়:

জেলার খবরপটুয়াখালীইয়াবাছাত্রদলবহিষ্কারবরিশাল বিভাগ
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