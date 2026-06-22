Ajker Patrika
পটুয়াখালী

মারামারি ও ছিনতাই মামলায় বাউফল উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি কারাগারে

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
মারামারি ও ছিনতাই মামলায় বাউফল উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি কারাগারে
বাউফল উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ফাহাদকে মারামারি, হামলা ও ছিনতাইয়ের মামলায় জামিন না দিয়ে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার পটুয়াখালীর আদালতে হাজিরার পর শুনানি শেষে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নওরীন করিম এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ আজ মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে উপস্থিত হন। পরে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২৬ মার্চ রাতে বাউফল পৌর শহরের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, মারধর ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

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মামলার বাদী ফজলুল হক মৃধা অভিযোগ করেন, এ সময় তার ভাই ও স্বাক্ষীদের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। দোকানের ভেতরে ও বাইরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং নগদ অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ঘটনার পর বাউফল থানায় দায়ের করা মামলায় মোট সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এক নম্বর আসামি করা হয় বাউফল উপজেলা ছাত্রদলের বর্তমান সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ফাহাদকে। এছাড়া মামলায় আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে বাদী দাবি করেন, হামলায় আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বিষয়:

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