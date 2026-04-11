পটুয়াখালী

দশমিনায় ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মো. মাইনউদ্দিন নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মাইনউদ্দিন উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নিজহাওলা গ্রামের জামাল মৃধার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কলারানী ও সৈয়দ জাফর খালের ওপর নির্মাণাধীন গার্ডার ব্রিজের মালামাল পরিবহনের একটি ট্রলির হেলপারের কাজ করেন মাইনউদ্দিন। গতকাল সকালে সেখানেই খেলা করছিল শিশুটি। এ সময় শিশুটিকে ভুলিয়ে ব্রিজের পূর্ব পাশে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন মাইনউদ্দিন।

পরে শিশুটি তা মায়ের কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলে দেয়। দুপুরে তাঁর স্বামীকে জানানোর পর তাঁরা দশমিনা থানা-পুলিশকে খবর দেন। দশমিনা থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) সামসুউদ্দিন ওই যুবককে থানায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে থানায় মাইনউদ্দিনের বিরুদ্ধে ধর্যণের অভিযোগ দায়ের করেন।

থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনা শিশুর মা বাদী হয়ে এজাহার দাখিল করেন। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া থেকে বেরোতে চায় মধ্যপ্রাচ্য, আলোচনায় নতুন নিরাপত্তা মডেল

এটা শাহবাগ নয়, এটা পার্লামেন্ট, অসহিষ্ণু হলে চলবে না—হাসনাতকে স্পিকার

উত্তরায় হঠাৎ সিটিটিসি, সোয়াট, ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযান

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় বাংলাদেশি নারী নিহত

আরব সাগরে বাংলাদেশিসহ ১৮ নাবিককে উদ্ধার করল পাকিস্তান নৌবাহিনী

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

সৈয়দপুর থেকে রংপুর: ৫০ কিমিতে ১২টি অবৈধ স্ট্যান্ড

গণভোটসহ ২০ অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাল

মায়েদের কোল ফাঁকা, কান্না থামছেই না

মব দমনের প্রশিক্ষণ নেবে পুলিশের বিশেষ ইউনিট

একসঙ্গে জন্মানো ৫ শিশুকে লালন-পালনে আর্থিক সংকটে পরিবার

একসঙ্গে জন্মানো ৫ শিশুকে লালন-পালনে আর্থিক সংকটে পরিবার

পাঁচবিবিতে পূর্বশত্রুতার জেরে কৃষককে কুপিয়ে জখম

পাঁচবিবিতে পূর্বশত্রুতার জেরে কৃষককে কুপিয়ে জখম

আম কুড়িয়ে নেওয়ায় দুই শিশুকে পিটিয়ে আহত

আম কুড়িয়ে নেওয়ায় দুই শিশুকে পিটিয়ে আহত

কুমিল্লায় আগুনে পুড়েছে ৮ দোকান, কোটি টাকা ক্ষতির দাবি

কুমিল্লায় আগুনে পুড়েছে ৮ দোকান, কোটি টাকা ক্ষতির দাবি