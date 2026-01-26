Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ
পটুয়াখালী শহরের মুকুল সিনেমা হল রোড এলাকার মায়ো মায়ো ক্লিনিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী শহরের মুকুল সিনেমা হল রোড এলাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় এক রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। মারা যাওয়া ওই রোগীর নাম কৃষ্ণা রানী (৩২)। তিনি আমতলী উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের অফিস বাজার এলাকার বাসিন্দা। তাঁর স্বামীর নাম পরিমল হাওলাদার।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, গত রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে কৃষ্ণা রানীকে মুকুল সিনেমা হলের মায়ো মায়ো ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়। ভর্তি করার অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসক অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে তাঁর অপারেশন হয়। অপারেশনের পর রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাত ৯টার দিকে তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বরিশাল নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তবে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণা রানীর বড় বোন বিষ্ণু রানী বলেন, ‘ক্লিনিকে ভর্তি করানোর সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক সঞ্চারী পাল রিমি দ্রুত অপারেশনের কথা বলেন এবং রক্ত সংগ্রহ করতে বলেন। আমরা রক্ত সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেই আমার বোনের ১২ বছর বয়সী বড় মেয়ের রক্ত নিয়ে তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়।’

ছোট বোন লক্ষ্মী রানী বলেন, ‘ভর্তি করার পরপরই তাঁরা অপারেশনের কথা বলেন। আমি বলেছিলাম, হাতে কিছুটা সময় আছে, পরে করলেও হবে। কিন্তু তাঁরা জানান, আট দিন আগের রিপোর্ট দেখে অপারেশন করা হবে। আমি আরও বলি, রোগী ভাত খেয়ে এসেছে, অন্তত দুই ঘণ্টা পর আলট্রাসনোগ্রাম করে অপারেশন করা উচিত। তখন তাঁরা বলেন, এখন অপারেশন না করলে বাচ্চার সমস্যা হবে।’ তিনি আরও বলেন, অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়ে ক্লিনিকের লোকজনই অ্যাম্বুলেন্স ঠিক করে দেয় এবং দ্রুত বরিশাল নিতে বলে। নিজেরাই রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলে। কিন্তু লেবুখালী পার হওয়ার আগেই আমার বোন মারা যায়।’

এ বিষয়ে জানতে ক্লিনিকে গেলে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের কোনো মন্তব্যও জানা যায়নি।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। জানতে পেরেছি, কৃষ্ণা রানী নামের এক নারী এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অপারেশনের পর মারা গেছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কাউকে এখনো পাওয়া যায়নি।’

বিষয়:

পটুয়াখালীমৃত্যুঅভিযোগবরিশাল বিভাগচিকিৎসক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য