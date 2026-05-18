কলাপাড়ায় সৌদিপ্রবাসী নারীর লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মরিয়ম বেগম (৩৮) নামের এক সৌদিপ্রবাসী নারীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় উপজেলার চাকামাইয়া ইউনিয়নের দারোগারতবক এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে তাঁর স্বামী নাসির সিকদার পলাতক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুই সন্তানের জননী ওই নারী প্রায় আট বছর ধরে সৌদি আরবে ছিলেন। আট দিন আগে সৌদি আরব থেকে গ্রামের বাড়িতে আসার পরই স্বামীর সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁর কলহ লেগেই থাকত। গতকাল সন্ধ্যার পর স্বামী নাসির উদ্দিন তাঁর কাছে টাকা দাবি করলে তিনি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নাসির তাঁকে মারধর করেন।
এই ঘটনার পর রাতে স্বামী-স্ত্রী ঘরেই ছিলেন। ভোরের দিকে নাসির তাঁর শ্বশুর জালাল গাজীকে জানান যে মরিয়ম আত্মহত্যা করেছেন। এই খবর জানিয়ে তিনি পালিয়ে যান। পরে সকালে এলাকাবাসী ওই বাড়িতে গিয়ে আঙিনায় ওই নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, মরিয়মের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
