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পটুয়াখালী

বিশ্ব নদী দিবসে আন্ধারমানিক নদী দখল ও দূষণ বন্ধের দাবি

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
বিশ্ব নদী দিবসে আন্ধারমানিক নদী দখল ও দূষণ বন্ধের দাবি
বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আন্ধারমানিক নদীর তীরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আন্ধারমানিক নদীর তীরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০টায় পৌর শহরের হেলিপ্যাডসংলগ্ন এলাকায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

‘নদী বাঁচাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, এখনই’—এই প্রতিপাদ্যে পরিবেশবাদী সংগঠন ‘ধরিত্রী রক্ষায় আমরা’ (ধরা), ‘ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ’ ও ‘আমরা কলাপাড়াবাসী’ যৌথভাবে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা উপকূলীয় নদীঘেঁষে গড়ে ওঠা কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ বন্ধের জোর দাবি জানান। একই সঙ্গে আন্ধারমানিক নদীর সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে সব ধরনের দখল ও দূষণ বন্ধ এবং তীরের অবৈধ ইটভাটাগুলো অপসারণের আহ্বান জানান।

বক্তারা আরও বলেন, আন্ধারমানিক নদী ইলিশের অন্যতম অভয়াশ্রম। তাই যেকোনো মূল্যে এই নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে হবে। নদীকে স্বাভাবিক গতিতে বইতে দিতে মানবসৃষ্ট সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ধরার আঞ্চলিক সমন্বয়ক মেজবাহউদ্দিন মাননু, কলাপাড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অমল মুখার্জি, গণমাধ্যমকর্মী রফিকুল ইসলাম মিরাজ, তানজিল জামান জয়, নাজমুস সাকিব, পরিবেশ সংগঠক নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বিষয়:

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগজেলার খবরমানববন্ধনবিশ্ব নদী দিবস
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