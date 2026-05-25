সাংবাদিক তুহিনের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

দেশ টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য তাইফুর রহমান তুহিনসহ তাঁর টিমের সদস্য এবং এসএ টিভির সাংবাদিক সাদ্দামের ওপর মাদক কারবারিদের হামলার প্রতিবাদে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।
আজ সোমবার (২৫ মে) বেলা ১১টায় কলাপাড়া প্রেসক্লাব, কলাপাড়া রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং টেলিভিশন জার্নালিস্ট ফোরামের আয়োজনে কলাপাড়ায় প্রেসক্লাব চত্বরে এ মানববন্ধন হয়। এতে গণমাধ্যমকর্মী, সামাজিক সংগঠনের নেতারা এবং সচেতন নাগরিকেরা অংশ নেন।
মানববন্ধনে সাংবাদিক নেতারা বলেন, সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে একজন সাংবাদিকের ওপর হামলা শুধু ব্যক্তি তুহিনের ওপর নয়, এটি স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের ওপর আঘাত। তাই অনতিবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে মূলহোতা মাদক কারবারি শামীমকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।
