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পটুয়াখালী

এক ডজন মাদক মামলার আসামি ফের ১ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
এক ডজন মাদক মামলার আসামি ফের ১ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার
গাঁজাসহ গ্রেপ্তার নূর ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় এক কেজি গাঁজাসহ নূর ইসলাম ওরফে গৌরা (৪০) নামের এক চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় বহরমপুর ইউনিয়নের বগুড়া গ্রামে নিজ বসতঘর থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তার নূর ইসলাম উপজেলার বহরমপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বগুড়া গ্রামের আলতাফ গাজীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নূর ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক কারবার পরিচালনা করে আসছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ১২টি মাদক মামলা রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হক, সামছুউদ্দিন ও মাহমুদুলসহ পুলিশের একটি দল তাঁর বসতঘরে অভিযান চালায়। এ সময় গাঁজা বিক্রির স্থান থেকেই এক কেজি গাঁজাসহ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

দশমিনা থানার ওসি আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নুর ইসলাম উপজেলার চিহ্নিত মাদক বিক্রেতা। তার বিরুদ্ধে ১২টি মাদক মামলা চলমান রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজ বসতঘর থেকে এক কেজি গাঁজাসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।’

ওসি জানান, নুর ইসলামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীগ্রেপ্তারমাদকবরিশাল বিভাগ
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