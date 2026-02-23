বাউফলে গাঁজাসহ যুবক আটক

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তিন কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের আয়নাবাজ গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক যুবকের নাম মো. শাহিন মল্লিক (৩২)। বাড়ি আয়নাবাজ গ্রামে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাউফল থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই মোফাজ্জেল হোসেন। এ সময় শাহিনের হেফাজত থেকে আনুমানিক তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান জানান, আটক শাহিন মল্লিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় গরুতে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাকাইলছেও ইউনিয়নের মাহতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
সোসাইটি ফর স্বরূপকাঠী স্কুল অ্যালামনাইয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে মো. কামরুল আহসান খান, সহসভাপতি পদে ইঞ্জিনিয়ার মো. ওয়াহিদল ইসলাম মুরাদ এবং কৃষিবিদ মো. সিরাজুন্নবী মামুন নির্বাহী পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন।২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় আলোচিত দীপু চন্দ্র দাস হত্যা মামলায় আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গ্রেপ্তার আসামির নাম বাবলু মিয়া (২৪)। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হত্যাকাণ্ডের সময় কারখানার গেটে লোক জড়ো করা এবং স্লোগান দিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করার পেছনে মূল হোতা হিসেবে কাজ...৩৫ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে মধ্য আলীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী সহকর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই নারী (সহকারী শিক্ষক) গত ২৮ জানুয়ারি জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।১ ঘণ্টা আগে