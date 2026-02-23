Ajker Patrika
পটুয়াখালী

বাউফলে গাঁজাসহ যুবক আটক

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
বাউফলে গাঁজাসহ যুবক আটক
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তিন কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের আয়নাবাজ গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক যুবকের নাম মো. শাহিন মল্লিক (৩২)। বাড়ি আয়নাবাজ গ্রামে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাউফল থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এসআই মোফাজ্জেল হোসেন। এ সময় শাহিনের হেফাজত থেকে আনুমানিক তিন কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান জানান, আটক শাহিন মল্লিকের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

