অভিযানে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মুচলেকায় ছাড়া—মা ইলিশ শিকারে শিশুরা

মা ইলিশ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা চলাকালে পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ শিকারে ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশুদের ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা প্রশাসন, নৌপুলিশ ও মৎস্য বিভাগের নিয়মিত অভিযান এড়াতে জেলেরা এ কৌশল নিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।
৮ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নদীতে মাছ শিকার করছেন একশ্রেণির অসাধু জেলে।
আজ বুধবার সরেজমিনে দেখা যায়, দশমিনার তেঁতুলিয়া নদীর তীরবর্তী বাঁবাড়িয়া, গোলখালী, সৈয়দজাফর, সোবাহান বাজার, আউলিয়াপুর, চরঘূর্ণী ও পাতারচর এলাকায় জাল ফেলে ৫০ থেকে ৬০টি নৌকায় জেলেরা মাছ ধরার অপেক্ষায় রয়েছে। এসব নৌকায় থাকা ব্যক্তিদের সবাই ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশু।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে উপজেলা প্রশাসন, নৌপুলিশ ও মৎস্য বিভাগের অভিযানে মাছ ধরার সময় প্রাপ্তবয়স্ক জেলেদের আটক করা হচ্ছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হচ্ছে। অন্যদিকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু জেলে শিশুদের দিয়ে নদীতে জাল ফেলছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ব্যক্তি বলেন, ইলিশের প্রজনন বাধাগ্রস্ত হলে ভবিষ্যতে এ মাছের উৎপাদন হুমকির মুখে পড়বে। নিষেধাজ্ঞার ২২ দিন কিছু অসাধু জেলে অবৈধভাবে মা ইলিশ শিকারে তৎপর হয়ে ওঠেন। প্রাপ্তবয়স্ক জেলেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলেও শিশুদের ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাঁদের মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
দশমিনা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফেরদাউস জানান, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে তাঁদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে উপজেলা প্রশাসন, নৌপুলিশ ও মৎস্য বিভাগের যৌথ অভিযানে তেঁতুলিয়া নদীতে অবৈধভাবে মা ইলিশ শিকারের সময় ১১ জন জেলেকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের দিয়ে মাছ শিকারের বিষয়ে তিনি বলেন, অভিযান চলছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কাউকে এ কাজে পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদ হাসান মৃধা বলেন, মা ইলিশ সংরক্ষণের ২২ দিন নদীতে মাছ ধরার সময় যাঁকে পাওয়া যাবে, তাঁকেই আইনের আওতায় আনা হবে। আজ বিভিন্ন স্থান থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের দিয়ে তেঁতুলিয়া নদীতে অবৈধভাবে মা ইলিশ শিকারের তথ্য পেয়েছি। অভিযান চলছে। বয়স বিবেচনায় কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।
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