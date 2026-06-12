বড় পর্দায় বিশ্বকাপ খেলা দেখায় বাধা, যে কারণ বলল প্রশাসন

পটুয়াখালী শহরের ঝাউবন এলাকায় বড় এলইডি পর্দায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার আয়োজন বন্ধ করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা এবং বিদ্যুতের অপচয়ের কারণ দেখিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে এতে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীরা।
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়, রাত্রিকালীন বড় পর্দায় খেলা প্রদর্শনের ফলে অতিরিক্ত জনসমাগম সৃষ্টি হতে পারে, যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ অপচয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।
সরেজমিন ঝাউবন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, প্রশাসনের সিদ্ধান্তে হতাশ দর্শনার্থীরা। তাঁদের অনেকেই বলেন, ‘একসঙ্গে বসে বিশ্বকাপ খেলা উপভোগ করার মধ্যে আলাদা আনন্দ রয়েছে, যা এই আয়োজনের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছিল।’
স্থানীয় বাসিন্দা মো. রুবেল হাওলাদার বলেন, ‘চার বছর পর বিশ্বকাপ আসে। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে খেলা দেখার আনন্দই আলাদা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আয়োজন চালু রাখা যেত।’
ফুটবলপ্রেমী সোহেল রানা বলেন, ‘এ আয়োজনের মাধ্যমে শহরে নতুন একটি বিনোদনের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানাই।’
উদ্যোক্তা আব্দুল্লাহ আন নাহিয়ান বলেন, ‘তরুণদের জন্য নিরাপদ ও সুস্থ বিনোদনের পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছিল।’ তিনি বলেন, ‘কোন প্রেক্ষাপটে এটি বন্ধ করা হলো, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুক।’
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