Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী
শহিদুল ইসলাম ফাহিমকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী, সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় উচ্চতর পরিষদের সদস্য কৃষিবিদ মো. শহিদুল ইসলাম ফাহিম।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বাসভবন ‘সুরাইয়া ভিলা’র সামনে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে শহিদুল ইসলাম ফাহিম বলেন, পটুয়াখালী-১ আসনের সার্বিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে তিনি ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী ব্যালট পেপারে তাঁর নাম ও প্রতীক থাকলেও পটুয়াখালীর মানুষের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে এবং একটি শক্তিশালী জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, এই সিদ্ধান্ত কোনো ব্যক্তিগত বা একক নির্বাচনী কৌশল নয়; বরং এটি পটুয়াখালীর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রকাশ।

সমঝোতার বিষয়ে শহিদুল ইসলাম ফাহিম বলেন, এই ঐকমত্যের ফলে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা এখন থেকে ধানের শীষের পক্ষে একযোগে মাঠে কাজ করবেন। তিনি উল্লেখ করেন, পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি যেভাবে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে সহযোগিতা করছে, একইভাবে পটুয়াখালী-১ আসনেও আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বিজয় নিশ্চিত করতে গণঅধিকার পরিষদ তাদের সাংগঠনিক শক্তি কাজে লাগাবে।

ঘোষণার পর শহিদুল ইসলাম ফাহিমকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মঙ্গল কামনা করেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

পটুয়াখালীবিএনপিমির্জাগঞ্জবরিশাল বিভাগপটুয়াখালী সদরজাতীয় নির্বাচনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

