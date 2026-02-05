Ajker Patrika
ঢাকা

শিশু আয়ানের মৃত্যু: ইউনাইটেড হাসপাতালের তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিশু আয়ানের মৃত্যু: ইউনাইটেড হাসপাতালের তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
আয়ান আহমেদ। ফাইল ছবি

সুন্নতে খতনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় রাজধানী বাড্ডার সাঁতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এই পরোয়ানা জারি করেন।

যে তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তাঁরা হলেন— সার্জন ডা. তাসনুভা মাহজাবীন, স্পেশাল অ্যানেসথেসিস্ট ডা. সৈয়দ সাব্বির আহমেদ ও সহকারী স্পেশাল অ্যানেসথেসিস্ট ডা. মো. নাজিম উদ্দিন।

মামলার বাদী শিশু আয়ানের বাবা মো. শামীম আহমেদ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এই মামলায় ভুল চিকিৎসায় ও অবহেলাজনিত কারণে তাঁর পাঁচ বছর নয় মাস বয়সী শিশু আয়ান আহমেদের মৃত্যু হয়েছে বলে সম্প্রতি আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ওই অভিযোগপত্রের গ্রহণযোগ্যতা শুনানি ছিল আজ। কিন্তু তিন চিকিৎসক আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। এ কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলের নার্সারির শিক্ষার্থী ছিল শিশু আয়ান। তাকে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর সুন্নতে খতনা করাতে সাঁতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় তাকে অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে খতনা করা হয়। কিন্তু অপারেশনের কয়েক ঘণ্টা পরও জ্ঞান না ফিরলে আয়ানকে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ৮ দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দিবাগত মধ্যরাতে আয়ানকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

এ ঘটনায় ৯ জানুয়ারি আয়ানের বাবা শামীম আহমেদ বাদী হয়ে দায়িত্বে অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যুর অভিযোগে বাড্ডা থানায় মামলা দায়ের করেন। ২০২৪ সালের ১৯ জানুয়ারি ডা. তাসনুভা ও ডা. সাব্বির ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন পান।

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগহাসপাতালমামলাগ্রেপ্তারঢাকাশিশুচিকিৎসক
