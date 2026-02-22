Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে প্রশাসনের বাজার তদারকি, ক্ষোভে দোকান বন্ধ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে প্রশাসনের বাজার তদারকি, ক্ষোভে দোকান বন্ধ
পটুয়াখালী সদর উপজেলার নিউ মার্কেট এলাকায় আজ রোববার দুপুরে বাজার তদারকি করে জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পটুয়াখালী সদর উপজেলায় বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন। তবে অভিযান শেষে বিভিন্ন অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ীদের একাংশ বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় তাঁরা বাজারের দোকান সাময়িক বন্ধের ঘোষণা দেন।

আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পটুয়াখালী পৌর শহরের নিউ মার্কেট এলাকায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাওলাদারের নেতৃত্বে এই তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে সড়ক দখল করে দোকান বসানো, ওজনে কম দেওয়া ও পণ্যের খুচরা মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে নিয়ম মেনে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাজার তদারকি দল চলে যাওয়ার পরপরই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি অংশ বিক্ষোভ করেন। তাঁরা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে ‘অন্যায় আচরণের’ অভিযোগ তুলে সাময়িকভাবে বাজার বন্ধের ঘোষণা দেন।

নিউ মার্কেটের মাছ ব্যবসায়ী আল-আমিন বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। মাছ বিক্রি করে সংসার চালাই। বারবার উচ্ছেদ করা হলে আমরা কোথায় যাব? আগে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে তারপর উচ্ছেদ করা উচিত।’

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাওলাদার বলেন, পবিত্র রমজান মাসে সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায্যমূল্যে বাজার করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই বাজার তদারকি করা হয়েছে। যেসব ব্যবসায়ীর নিজস্ব দোকান রয়েছে, কিন্তু সড়কে পণ্য সাজিয়ে ব্যবসা করছেন, তাঁদের সড়ক থেকে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। জনস্বার্থেই এ উদ্যোগ। বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগবাজারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

প্রশ্নফাঁসের আবেদ আলীর পর পিএসসির আরেক কোটিপতি গাড়িচালকের সন্ধান

সংরক্ষিত মহিলা আসন: জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের স্ত্রী ও নেত্রীরা বিবেচনায়

মোসাদ বনাম এমআইটি: ‘অপারেশন ফেইলিং লায়ন’—তুরস্কে ইসরায়েলের গোয়েন্দা ব্যর্থতার গল্প

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতা সারওয়ারের ওপর হামলা: সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বিএনপি নেতা সারওয়ারের ওপর হামলা: সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি

প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি

কক্সবাজারে বিএনপি দলীয় এমপির বহরের গাড়িচাপায় শিশু নিহত

কক্সবাজারে বিএনপি দলীয় এমপির বহরের গাড়িচাপায় শিশু নিহত

স্কুলের সামনে পুকুর খনন বিএনপি নেতার, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা

স্কুলের সামনে পুকুর খনন বিএনপি নেতার, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা