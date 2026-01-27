Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে নুর-মামুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর

গলাচিপা (পটুয়াখালী) সংবাদদাতাদশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩১
স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের নির্বাচনী অফিসে ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী-৩ আসনের দশমিনা উপজেলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত আটজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার চরবোরহান ইউনিয়নের পাগলা বাজারে মিছিল করার জন্য বিএনপি-সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরের ট্রাক প্রতীকের পক্ষের কর্মী-সমর্থকেরা এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির বহিষ্কৃত সদস্য হাসান মামুনের ঘোড়া প্রতীকের পক্ষের কর্মী-সমর্থকেরা অবস্থান নেন। পরে মিছিল চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তারা একে অপরের নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করে।

সংঘর্ষে দশমিনা ছাত্র অধিকার পরিষদ দপ্তর সম্পাদক হাসান মাহমুদ, চরবোরহান ইউনিয়ন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাসেল, ইউনিয়ন গণঅধিকার পরিষদের কর্মী মুসা ঢালি, বেল্লাল ও হত হন। অপর দিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থক চরবোরহান ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাকিব হোসেন, সমর্থক রিফাত ও রফিক আহত হন।

সংঘর্ষের ঘটনায় দশমিনার চরবোরহান এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল কার্যক্রম না থাকায় পরে দুই পক্ষের মধ্যে আরও সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানতে চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি নির্বাচনের গণসংযোগে আছি। দশমিনা থানায় জানিয়েছি, দেখি তাঁরা কী করেন। আমি জনতার প্রার্থী। আমার গণজোয়ার দেখে গণঅধিকার পরিষদের সমর্থক, নেতা-কর্মী ও বিএনপির কিছু টাকায় বিক্রি হওয়া লোক এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। এই দুর্বৃত্তদের জনগণ মোকাবিলা করবে। জনগণ আমার সঙ্গে আছে। সকল অশুভশক্তি মোকাবিলা করব।’

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, ‘এটা হাসান মামুনের সাজানো নাটক। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, দল থেকে বহিষ্কার হয়ে হাসান মামুন নির্বাচন করছেন। হাসান মামুনের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ওই বাজারে আমাদের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া করেছে।’

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদৎ মোঃ হাচনাইন পারভেজ বলেন, হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীদশমিনাসংঘর্ষভাঙচুরনির্বাচননির্বাচন কমিশনপটুয়াখালী সদরনির্বাচন কমিশনারঅফিসনির্বাচনী সহিংসতানির্বাচনী-ইশতেহার
