Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে ক্লাস চলাকালে অসুস্থ হয়ে ১০ শিক্ষার্থী হাসপাতালে

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৫০
পটুয়াখালীতে ক্লাস চলাকালে অসুস্থ হয়ে ১০ শিক্ষার্থী হাসপাতালে
কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে অজ্ঞাত উপসর্গে একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ১০ শিক্ষার্থী। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়নের বেতমোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী জাকিয়া হঠাৎ পেটব্যথা, পায়ে ঝিনঝিন ভাব ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে আরও নয় শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ ১০ জনই মেয়ে শিক্ষার্থী বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

বেতমোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুব উল্লাহ লিটন বলেন, বেলা ১টার দিকে জাকিয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর একে একে আরও নয় শিক্ষার্থী একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়।

কলাপাড়া হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার পলি সাহা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা ‘ম্যাস সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশন’ নামের সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। তবে সবাই শঙ্কামুক্ত রয়েছে।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর একইভাবে উপজেলার চম্পাপুর ইউনিয়নের এমইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অর্ধশত শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

বিষয়:

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