Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

দ্বিতীয় করতোয়া সেতুর অনুমোদন, পঞ্চগড়ে আনন্দ-উল্লাস

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ৪০
দ্বিতীয় করতোয়া সেতুর অনুমোদন, পঞ্চগড়ে আনন্দ-উল্লাস
করতোয়া নদীর ওপর বর্তমানে কাঠের সেতু দিয়ে দুই পাড়ের মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের মীরগড় এলাকায় করতোয়া নদীতে দ্বিতীয় সেতু অনুমোদন হওয়ায় আনন্দ-উল্লাস করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আজ বুধবার রাজধানীতে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদনের খবর পৌঁছালে মীরগড় এলাকায় স্থানীয় লোকজন একত্রিত হয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন।

জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর থেকে সদর উপজেলার মীরগড় সড়কের মীরগড় এলাকায় করতোয়া নদীর ওপর সেতুটি নির্মাণ করা হবে। সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ২০৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ধরা হয়েছে ২০২৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত।

বাসিন্দারা জানান, করতোয়া নদীর ওপর বর্তমানে কাঠের সেতু দিয়ে দুই পাড়ের মানুষ ও যানবাহন চলাচল করে। সেতুটি দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নানা ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। প্রতিদিন পারাপার হতে ১০ টাকা করে দিতে হয়। এ ছাড়া কৃষকেরা উৎপাদিত ফসল বাজারে নিতে এবং অসুস্থ রোগী চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা সদরে নিতে সমস্যায় পড়তে হয়। নতুন সেতুটি নির্মাণ হলে এসব ভোগান্তি অনেকটাই কমে যাবে। সেতুটি নির্মাণ হলে নদীর দুই পাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ কমবে। পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে যোগাযোগব্যবস্থা আরও সহজ হবে।

পঞ্চগড় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মোতাহার আলী বলেন, মীরগড় এলাকায় দ্বিতীয় করতোয়া সেতু নির্মাণের প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে করতোয়া নদী পারাপারে স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ কমবে। একই সঙ্গে এ সড়কে যানবাহন চলাচল ও পণ্য পরিবহন আরও সহজ হবে।

বিষয়:

পঞ্চগড়একনেকসেতুজেলার খবররংপুর বিভাগ
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