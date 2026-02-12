পরিবর্তনের আশায় ভোট দিলাম: সারজিস

পঞ্চগড়-১ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ভোট দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার বামন কুমার রাখাল দেবী হাট আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন তিনি।
এর আগে সকাল ৮টায় বাবা ও ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে লাইনে দাঁড়ান সারজিস।
সারজিস বলেন, ‘আমি উৎসবমুখর পরিবেশে ১১ দলীয় ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক শাপলা কলি ও গণভোটে “হ্যাঁ”তে ভোট দিয়েছি। বাংলাদেশের পরিবর্তনের আশায় ভোট দিলাম। আশা করি, শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভোট পাব। জনগণের মতামতের ওপরে আমরা যেন আস্থা রাখি। ভোট গ্রহণের সাথে যাঁরা রয়েছেন, আমরা প্রত্যেকের পেশাদার আচরণ প্রত্যাশা করি। সকল রাজনৈতিক দল উদারতা দেখাতে পারলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব।’
এনসিপি নেতা বলেন, ‘গত কয়েক দিনে আমরা বিএনপি নেতা-কর্মীদের ভোটারদের বাধা দেওয়া ও হুমকি দিতে দেখেছি। আমরা প্রত্যাশা করি, আজকে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ হবে না। প্রশাসন যদি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারে, আমাদের কোনো অভিযোগ থাকবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘পেশিশক্তির ব্যবহার করে ভোটকে প্রভাবিত করে কাউকে জয়ী হতে দেব না। তবে জনগণের ওপর আমাদের আস্থা থাকবে। সারা দেশের মানুষ এবার শাপলা কলিসহ ১১ দলীয় ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশকে জয়ী করবে। মানুষ দেখেছে, দেড় বছরে কারা মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছে, তা বিবেচনা করে মানুষ ভোট দেবে।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে পুরান ঢাকায় সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল নারীদের সরব উপস্থিতি। শীতের হালকা কুয়াশা ভেদ করে কেউ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, কেউ স্বামীর সঙ্গে, আবার কেউ প্রতিবেশীদের সঙ্গে দল বেঁধে কেন্দ্রে হাজির হন। ভোট দেওয়া শেষে তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তির হাসি; চোখেমুখে...১১ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা অনুযায়ী এবার একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। একই সঙ্গে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।১২ মিনিট আগে
ভাই ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বোন মাসুমা হাদি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝালকাঠির সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান তিনি। মাসুমার হাতের প্ল্যাকার্ড চলমান উৎসবমুখর ভোটকেন্দ্রের পরিবেশকে মুহুর্তেই থম থমে করে তোলে...১৪ মিনিট আগে
নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। বিভিন্ন স্থানে কর্মী হেনস্তা, হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, ‘এসব ঘটনায় প্রশাসনের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা১৫ মিনিট আগে