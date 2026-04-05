পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে নদীতে নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর কিশোরের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় 
বোদায় করতোয়া নদী থেকে কিশোরের লাশ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় করতোয়া নদী থেকে সজীব (১৯) নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে ডুবুরিরা। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মাড়েয়া বামনহাট ইউনিয়নের আউলিয়াঘাট এলাকায় গোসলে নেমে ওই কিশোর নিখোঁজ হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে রংপুর থেকে আসা ডুবুরি দল নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

সজীবের বাড়ি একই উপজেলার বড়শশী ইউনিয়নে।

স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, দুপুরে চার বন্ধুর সঙ্গে করতোয়া নদীতে গোসলে নামে সজীব। এ সময় দুই বন্ধু ডুবতে শুরু করলে অপর দুই বন্ধু একজনকে টেনে তুলতে সক্ষম হলেও সজীব নিখোঁজ হয়।

খবর পেয়ে বোদা ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কোনো সন্ধান না মেলায় রংপুর থেকে ডুবুরি দল আনা হয়। অবশেষে নিখোঁজের ছয় ঘণ্টা পর (সন্ধ্যা ৬টা) নদী থেকে সজীবের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে বোদা ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর রায়হান ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করি। দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা চেষ্টার পরে তাকে উদ্ধার করা হয়।’

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক