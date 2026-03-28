Ajker Patrika
পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে ঝড়ে গাছ ভেঙে চাপা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
গতকাল দিবাগত রাত ১টার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চানপাড়া এলাকায় গাছ ভেঙে ঘরের ওপর পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ে আকস্মিক ঝড়ে গাছ ভেঙে ঘরে চাপা পড়ে চাকাতি বালা (৭৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার সদর ইউনিয়নের চানপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ঝড় শুরু হয়। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে চলতে থাকে প্রচণ্ড মেঘের গর্জন। ঝড়ের সময় চাকাতি বালা নিজের ঘরে একাই অবস্থান করছিলেন। প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় বসতঘরের পাশে থাকা একটি বিশাল ‘সড়কজিয়া’গাছ উপড়ে সরাসরি ঘরের ওপর পড়ে। এতে ঘরটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চাকাতি বালা গাছের নিচে চাপা পড়েন। এ সময় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চাকাতি বালার ছেলে হরেণ চন্দ্র বলেন, ‘মা ওই ঘরে একাই ছিলেন। ঝড়ের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে গাছটি পড়ার পর আমরাও ঘর থেকে বের হতে পারিনি। পরে ঝড় থামলে আমরা গিয়ে মাকে মৃত অবস্থায় পাই।’

সদর ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুস সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হঠাৎ আসা এই ঝড়ে এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গাছ পড়ে একটি গরুও মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ঝড়পঞ্চগড়মৃত্যুপঞ্চগড় সদর
