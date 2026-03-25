পাবনা

পাবনায় নিষিদ্ধ চরমপন্থীদের পোস্টার অপসারণ করেছে পুলিশ

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি 
পাবনায় নিষিদ্ধ চরমপন্থীদের পোস্টার অপসারণ করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা এলাকায় চরমপন্থী সংগঠনের পোস্টার ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেগুলো অপসারণ করে। এতে স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলেও আতঙ্ক কাটেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি ও জনমনে ভীতি ছড়ানোর উদ্দেশে এসব পোস্টার লাগানো হয়েছিল। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার অপসারণ করে।

স্থানীয়রা জানায়, পোস্টার অপসারণের ফলে এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরতে শুরু হলেও এখনে আতঙ্ক কাটেনি। তবে এলাকাবাসী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

এ বিষয়ে আতাইকুলা থানার তদন্ত কর্মকর্তা নাহিরুল ইসলামের জানান, এ ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে জানান তিনি।

