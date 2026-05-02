Ajker Patrika
সিলেট

নতুন নিয়োগ হবে ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী, ৮০ শতাংশই নারী: প্রধানমন্ত্রী

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ১৫: ৪৯
সুধী সমাবেশে আজ দুপুরে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য, শহরের মানুষ কিছুটা চিকিৎসাসেবা পেলেও গ্রামের মানুষের আমরা চিকিৎসা সুবিধা দিতে পারিনি। সে জন্য আমরা বলেছিলাম আমরা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাই। আমরা যদি মানুষকে সচেতন করতে পারি, সচেতনতার মাধ্যমে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারি, তাহলে অসুস্থতার হার কমে আসবে। তারপরেও যারা অসুস্থ হবে, তারা বেটার চিকিৎসা পাবে।

আমরা দেশে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যেখানে ৮০ ভাগ থাকবে নারী। তাদের দায়িত্ব হলো গ্রামে গ্রামে মানুষের ঘরে যাওয়া। শহরেও তারা থাকবে, মানুষকে সচেতন করবে। আমরা জোর দেব গ্রামের মানুষদের বেশি। তারা গ্রামে গিয়ে মানুষকে বোঝাবে কোন খাবার খেলে ডায়াবেটিকস হবে, কোন খাবার খেলে হার্টে সমস্যা হবে না, সেসব বিষয়ে সচেতন করবে, হাইজিন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবে। এতে করে অসুস্থ রোগীর সংখ্যা কমে আসবে।

শনিবার সকালে সিলেট সিটি করপোরেশন আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় সুরমা নদীর উভয় পাড়ে সৌন্দর্যবর্ধনসহ বন্যা প্রতিরোধী অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে এই সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

নদীদূষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বুড়িগঙ্গার পানি ইতিমধ্যে বিষাক্ত হয়ে গেছে। অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রেও এমন পরিস্থিতি হলে তা ভয়াবহ সংকট তৈরি করবে। এ জন্য প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে শিক্ষা দিলে তারা পরিবারেও সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারবে।

সড়ক যোগাযোগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচনের সময় যখন সিলেটে এসেছিলাম, তখন বলেছিলাম—সিলেট থেকে লন্ডন যেতে ৯ ঘণ্টা বা সাড়ে ৯ ঘণ্টা লাগে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের অবস্থা এতই খারাপ যে মনে হয় ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। সেদিন বলেছিলাম আমরা সরকার গঠন করার পরে এই কাজটিতে হাত দেব। সরকার গঠনের পরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে বসেছি। তারা জানাল ১১টি জায়গায় প্রশাসনিক জটিলতাসহ নানা কারণে কাজটি বন্ধ রয়েছে। রাস্তাটির সকল জটিলতা শেষে কাজটি শুরু হতে সময় লাগবে এবং শুরু হলে তো শেষ হবে ইনশা আল্লাহ। কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এটা শেষ করতে পারব, আর কাজটি হয়ে গেলে মানুষের যাতায়াতে এত কষ্ট ভোগ করতে হবে না।’

তিনি বলেন, সড়কের পাশাপাশি রেল যোগাযোগ উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। ডাবল লাইন স্থাপনসহ রেলব্যবস্থা উন্নত করা হলে খরচ কমবে এবং সময় সাশ্রয় হবে। একই সঙ্গে কৃষিজমি রক্ষার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘সারা দেশের বন্ধ সব কলকারখানা চালু করা হবে। সে জন্য সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সিলেটে একটি আইটি পার্ক করা হয়েছে। যেটি সচল নেই। এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, খুব দ্রুতই এটি চালু করা হবে। যেখানে আমাদের তরুণেরা ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে, আইটির কাজ করতে পারে। যারা কাজ করতে পারছে আর যারা পারছে না, তাদের এখানে সুযোগ করে দেওয়া হবে। আমরা আইটি সেক্টরে এই কাজ করছি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো আপডেট করতে, মডারেট করতে, যাতে করে মানুষ যারা আছে, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দেখেন আড়াই মাস বয়সী শিশু কিন্তু হাঁটতে পারে না, তাকে হাঁটার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমান সরকারের বয়স আড়াই মাসের মতো। তবে আমরা এরই ভেতরে দেশের মানুষকে আমরা যত কমিটমেন্ট দিয়েছিলাম, সেই কমিটমেন্টগুলো বাস্তবায়নের কাজ আমরা শুরু করেছি।’

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন বস্ত্র, পাট ও শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী, সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার প্রমুখ।

এর আগে নগরীর ক্বিন ব্রিজ এলাকায় বিভাগীয় নগরী সিলেটকে বন্যামুক্ত রাখতে সুরমা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত ছড়া-নালায় সুইসগেট ও নদীর দুই তীরের ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ—এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

শনিবার সকাল ৯টা ৫২ মিনিটে ইউএস-বাংলার বিএস-৫৩১ ফ্লাইটে সিলেটে এসে পৌঁছান তিনি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সহধর্মিণী ও সিলেটের কন্যা ডা. জুবাইদা রহমান। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তারেক রহমানের প্রথম পুণ্যভূমি সিলেট সফর। পরে হজরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার জিয়ারত করেন তিনি।

বিষয়:

চিকিৎসাস্বাস্থ্য অধিদপ্তরসিলেট বিভাগসিলেট সদরতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখ না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

হজ ক্যাম্প থেকে ২২ হাজার রিয়াল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই, ১৭৫০০ রিয়াল উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

সম্পর্কিত

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

চাঁদাবাজির মামলা করায় গভীর রাতে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর

চাঁদাবাজির মামলা করায় গভীর রাতে সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর

কলাপাড়ায় নারী পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

কলাপাড়ায় নারী পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার