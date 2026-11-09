চাটমোহরে ডিলারের গুদাম ভেঙে সার লুটের অভিযোগ
পাবনার চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নে সরকারি সার বিতরণের সময় বিশৃঙ্খলার জেরে ডিলারের গুদাম ভেঙে প্রায় ৬১১ বস্তা সার লুটের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে ডিলার প্রদীপ কুমারের পয়েন্টে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১ হাজার ১৮১ বস্তা সারের মধ্যে আজ সকাল পর্যন্ত ১৭১ বস্তা বিতরণ করা হয়। পরে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে অসন্তোষের একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ লোকজন গুদাম ভেঙে ৬১১ বস্তা সার নিয়ে যায়। বাকি ৩৯৯ বস্তা সার গুদামে মজুত রয়েছে।
খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খালিদ হাসান, কৃষি বিভাগের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম প্রামাণিক এবং চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওলিউর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং মাইকিং করে সার ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুন্তলা ঘোষ বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, কৃষকেরা এ কাজ করতে পারেন না। এখানে অন্য কোনো বিষয় থাকতে পারে। সেগুলো তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম জানান, জেলায় সারের কোনো সংকট নেই। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।