শিশু হাফসাকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা, গ্রেপ্তার ৩: পুলিশ

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা পৌর সদরের উত্তর শালগাড়িয়া সরদারপাড়া এলাকায় ৯ বছরের শিশুশিক্ষার্থী হাফসা হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে মামলায় অভিযুক্তনামীয় তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশ বলছে, শিশু হাফসাকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।
পাবনা সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সঞ্জয় কুমার সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিহত হাফসার মা রিতু খাতুন বাদী হয়ে আজ সোমবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় তিনজন নামীয়সহ অজ্ঞাতনামা আরও অনেককে আসামি করা হয়েছে।
সঞ্জয় কুমার সাহা আরও জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্ত পান্না সরদার (২৮) নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ দুপুরে পাবনা টেক্সটাইল কলেজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে মামলার প্রধান অভিযুক্তনামীয় তিন আসামিকেই গ্রেপ্তার করা হলো। এর আগে ঘটনার দিন রাতেই সাব্বির ও রমজান নামের দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনা পৌর সদরের উত্তর শালগাড়িয়া সরদারপাড়া মহল্লার টিপু সরদারের ছেলে সাব্বির সরদার (২৬), ছবেদ আলীর ছেলে রমজান আলী (৩০) ও খালেক সরদারের ছেলে পান্না সরদার (২৮)। তাঁদের মধ্যে সাব্বির ও রমজানকে গতকাল রোববার আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। আর পান্নাকে আজ বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
এদিকে শিশু হাফসা হত্যার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।
আজ সকালে উত্তর শালগাড়িয়া সরদারপাড়া থেকে বিক্ষোভ-মিছিলটি বের হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তাঁরা। সেখানে নিহত শিশুশিক্ষার্থী হাফসার স্বজন ও এলাকাবাসী বক্তব্য দেন।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। তা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এ সময় প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম ঘটনাস্থলে গিয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।
গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ৮টার দিকে বাড়ির পেছনের জঙ্গলের ভেতর পাটিতে মোড়ানো কাদা মাখানো হাফসার মরদেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় রাতেই সন্দেহভাজন হিসেবে রমজান ও সাব্বির নামের দুজনকে আটক করা হয়।
নিহত হাফসা সদর উপজেলার মালঞ্চি ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামের প্রবাসী হাফিজুর রহমানের মেয়ে এবং স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
হাফসার নানার বাড়ির পাশের বাগানটি দীর্ঘদিন ধরে বখাটে, মাদকসেবী ও জুয়াড়িদের আড্ডাস্থল ছিল বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
পাবনা সদর থানার পরিদর্শক সঞ্জয় কুমার সাহা বলেন, ‘মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদনে শিশু হাফসাকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। ধর্ষণের পর তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। এ ছাড়া পাবনা জেনারেল হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট একজন চিকিৎসকও জানিয়েছেন, শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।’
ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার মামলায় আরুয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবির একটি দল তাঁকে আটক করে।
জেলা ডিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জেলা গোয়েন্দা শাখা (পূর্ব) ও শিবালয় থানার যৌথ অভিযানে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঘোনাপাড়া এলাকার মৃত সাইফুর রহমান খান সুলতানের ছেলে।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার ঘটনায় মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে অগ্নিদগ্ধ বাসচালক পারভেজ খান (৪৫) জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পারভেজ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামের বাসিন্দা এবং দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিবহনচালক ছিলেন।
গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং করা স্কুলবাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিলে ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা পারভেজ দগ্ধ হন। পরে তাঁকে ঢাকায় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়।
এ ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ বাদী হয়ে মামলা করেছেন। চালকের মৃত্যু হওয়ায় মামলায় হত্যার ধারা যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাউজানে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পলোয়ানপাড়ায় পুলিশের অভিযানে অস্ত্রগুলো উদ্ধার হয়।
এ সময় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার নাম মো. শাহ আলম। তিনি পলোয়ানপাড়া এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি এলজি, একটি রাইফেল ও ১১টি গুলি। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তল, রাইফেল এবং ৮টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে পুকুরে সেচ দিয়ে।
শাহ আলম হত্যা, ডাকাতি, অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে করা একাধিক মামলার আসামি বলে জানিয়েছেন রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।
ওসি জানান, সোমবার সকালে চারটি এলজি, তিনটি গুলি, একটি গুলির খোসাসহ নিজ ঘর থেকে শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে দুপুরে বাড়ির পুকুর সেচে একটি বিদেশি রাইফেল, একটি বিদেশি পিস্তল ও আটটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, শাহ আলম একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ ৭-৮টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া দুটি হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি তিনি। যেহেতু বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।
এর আগে ৭ নভেম্বর একই ইউনিয়নের চৌধুরীহাট বাজারসংলগ্ন আইয়ুব আলী সওদাগরের বাড়ির পেছনের পুকুর সেচে একটি চায়নিজ রাইফেল, একটি শটগান ও সাতটি গুলি উদ্ধার করে পুলিশ।
নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, ‘আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে। তাই বিএনপির নেতা-কর্মীদের সব ভেদাভেদ ভুলে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া বিএনপির বিকল্প নেই।’
আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চামটা বাজারে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ইয়াসের খান চৌধুরী এসব কথা বলেন।
ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে দল থেকে মনোনীত করেছেন। মনোনয়ন পেয়ে অন্য সব মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে আহ্বান করেছি। অনেকেই মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তাঁরা সবাই যোগ্য। দল একজনকে মনোনয়ন দিয়েছে। তাই সব ভেদাভেদ ভুলে আমরা দলের পক্ষে কাজ করি। ঐক্যবদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।’
মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান লিটন, সদস্যসচিব এনামুল কাদির, পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ফকির, সদস্যসচিব রফিকুজ্জামান ভূঁইয়া মনির প্রমুখ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বর ও মৌচাক এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তদের ছোড়া ককটেলে এক রিকশাচালক আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এসব ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ।
পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর মৌচাক ক্রসিং এলাকায় মৌচাক ফ্লাইওভারের ওপর থেকে কিছু দুর্বৃত্ত ককটেল বিস্ফোরণ করে। পরে সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় একজন রিকশাচালক আহত হয়েছেন। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে।
এছাড়া বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মিরপুর-১ নম্বরে মুক্ত বাংলা শপিং কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তায় ফুটওভার ব্রিজ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দুইটি ককটেল নিক্ষেপ করে। তবে ককটেল বিস্ফোরণের ফলে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দেওয়া হয় সোমবার। এই রায়কে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার ও আজ সোমবার ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করে আওয়ামী লীগ। কর্মসূচি চলাকালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে।
